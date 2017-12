Juventude de Macau apresenta alto grau de realização profissional  

A Aliança de Povo de Instituição de Macau apresentou ontem as conclusões de um inquérito sobre a “Felicidade Profissional da Juventude de Macau”, noticiou esta quinta-feira o jornal Ou Mun Iat Pou. De acordo com a sondagem, os jovens entrevistados posicionam a sua felicidade social, auto-confiança, felicidade vocacional e sentimento de pertença num nível médio, com uma pontuação superior a 3. Isso significa, escreve o mesmo jornal, que a felicidade vocacional da juventude de Macau é indexada a um nível relativamente alto – no qual a felicidade relativa à profissão chega aos 3,68, e a felicidade física e mental é mais baixa, situando-se nos 3,17 pontos, numa escala de cinco.

