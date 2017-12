Jovens e casinos. Eis os actores necessários na consciencialização sobre o tráfico humano

O Centro do Bom Pastor organiza amanhã a última fase de um concurso que desafia os jovens a identificar soluções para combater o que é por muitos visto como a mais crua expressão da escravatura moderna. Juliana Devoy, directora da instituição, considera necessárias abordagens inovadoras para consciencializar as pessoas sobre o problema do tráfico humano.

Joana Figueira

Tudo começou com uma carta remetida a Juliana Devoy, enviada por um jovem que lhe escrevia sobre a forma como luta contra o tráfico humano. No papel lia-se que “um conjunto de jovens organiza maratonas para recolher dinheiro para apoiar vítimas” e foi naquele momento que a responsável pelo Centro Bom Pastor percebeu que no evento anual, que este ano organiza a propósito do Dia Internacional para a Abolição da Escravatura, a 2 de Dezembro, o enfoque deve ser a população mais nova.

Juliana Devoy juntou-se ao Clube Mekong de Hong Kong e ao Instituto de Acção Social (IAS) na concepção de uma actividade que dá espaço aos alunos universitários, “capazes de pensarem em coisas novas”, criarem conteúdos criativos que revelem respostas à questão “O que é que pessoas comuns conseguem fazer para ter impacto no problema do tráfico humano?”

“Os jovens têm normalmente muita energia, originalidade, conseguem pensar em coisas novas e ser mais criativos, portanto pensámos em organizar esta competição para perceber se conseguem responder à questão. Nunca tivemos como alvo os jovens. Temo-nos sempre dirigido às autoridades, ao Governo ou aos dirigentes de organizações”, contou Juliana Devoy ao PONTO FINAL.

Amanhã, no MGM, entre as 14h30 e as 17h30, cinco equipas terão dez minutos para apresentar as suas ideias sobre “o que qualquer um de nós” pode fazer para ajudar a resolver um problema que subsiste em todas as partes do mundo. Serão avaliados por três júris que escolherão o melhor projecto, que receberá um prémio pecuniário de 10 mil patacas.

Desde 2008, o Centro Bom Pastor tem organizado diferentes acções de sensibilização sobre o tráfico humano, como conferências, projecções de filmes ou palestras. Devoy explica a importância da consciencialização não só da população, mas também das empresas que se destacam internacionalmente. Principalmente em Macau, terra de casinos, “ímanes para prostitutas e muitas dessas mulheres que se prostituem são, na verdade, vítimas de tráfico humano”.

Juliana Devoy recorda que desde a conferência sobre liderança que aconteceu em 2015, organizada pela instituição que dirige, a operadora MGM Macau tem prestado atenção ao problema do tráfico humano, chegando mesmo a pontificar no topo de uma lista de empresas integradas num concurso que visa o combate ao fenómeno: “Eles vão continuar a trabalhar sobre este assunto e esperamos que outras operadoras de jogo se sintam motivadas quando perceberem aquilo que podem fazer. Não é necessário dizer que os casinos são ímanes para prostitutas e muitas dessas mulheres que se prostituem são, na verdade, vítimas de tráfico humano”, sublinhou Julian Devoy.

Noventa e três anos depois de erguido, as instalações do Centro Bom Pastor estão neste momento vazias. As mulheres e crianças que ali eram acolhidas estão agora num apartamento que pertence ao Instituto de Acção Social, nas instalações que anteriormente pertenciam às Irmãs do Precioso Sangue ou em apartamentos que conseguiram arrendar, desde que arrancaram, em Setembro, as obras de recuperação do espaço.

“O número de mulheres e crianças a quem prestamos apoio não é elevado”, garante Devoy, explicando que algumas continuam a receber apoio por parte de assistentes sociais.

O Centro do Bom Pastor foi considerado património cultural de Macau, levando o Instituto Cultural a proceder a obras de recuperação: “Deveriam estar prontas no Natal, mas com certeza não vão estar”, indicou Juliana Devoy.