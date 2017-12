Jorge Torres-Pereira prevê China mais interventiva no exterior  

O embaixador cessante de Portugal na República Popular da China, que ontem deu por concluída uma missão de quatro anos no Continente, considera que está um “reajustamento” em termos geopolíticos, com a ascensão da China ao estatuto de principal potência mundial. Torres-Pereira, que vai assumir a Embaixada de Portugal em Paris, defende ainda que Lisboa e Pequim estão a viver uma “era dourada” em termos de relações diplomáticas.

O embaixador Jorge Torres-Pereira, que encerrou esta quarta-feira uma missão de mais de quatro anos à frente da Embaixada portuguesa em Pequim, diz existir um “reajustamento” na geopolítica mundial, com a República Popular da China a assumir-se como grande potência: “É claro que a política de baixo perfil deliberado de Deng Xiaoping foi abandonada”, disse o diplomata à agência Lusa.

Torres-Pereira, que parte esta semana de Pequim, seguindo para a Embaixada de Portugal em França, considera que a China entrou numa “nova fase”, em que intervirá “em todas as coisas relacionadas com o desenvolvimento, a paz e a governança globais”.

Desde que ascendeu ao poder, em 2013, o Presidente chinês, Xi Jinping, visitou 60 países, e passou mais de 200 dias no estrangeiro. Neste período, Pequim lançou um novo banco internacional e um gigante plano de infra-estruturas que visa conectar o sudeste Asiático, Ásia Central, África e Europa. A moeda chinesa, o renminbi, avançou para a internacionalização. No espaço de um ano, o país acolheu a cimeira do G20 e do bloco de economias emergentes.

Trata-se do início de uma “nova era” em que “a China se aproximará do palco principal e fará maiores contribuições para a humanidade”, apontou Xi, no discurso inaugural do XIX Congresso do Partido Comunista Chinês (PCC), abdicando assim dos princípios vigentes desde a liderança de Deng – “manter um perfil discreto” e “nunca reclamar a liderança”.

Já na Europa, o “Brexit” abalou a União Europeia, enquanto nos Estados Unidos, Donald Trump foi eleito com uma agenda isolacionista e nos primeiros meses de governação retirou Washington do Acordo de Paris sobre as alterações climáticas e do acordo transpacífico de comércio livre.

Torres-Pereira diz que foi “fascinante assistir a partir da China” a tudo isto:

“É como um reajustamento nas placas tectónicas da geologia internacional”, nota.

“Um dos aspectos mais importantes será perceber como é que os EUA e a China aprenderão a viver um com o outro nesta nova realidade”, acrescenta.

O diplomata discorda, no entanto, que a ascensão do país asiático aumentará a atractividade do seu modelo político autocrático junto da opinião pública ocidental:”Eu não estou a ver alguém a propor no ocidente a co-optação, em vez de eleições competitivas, mesmo que tenhamos um sistema que pode eventualmente ser menos eficiente em algumas formas de lidar com os problemas sociais e desigualdades e aspectos de planificação macroeconómica”, afirma. “O modelo chinês funciona para a China”, sublinha.

No que diz respeito às relações entre Portugal e a República Popular da China, o novo embaixador português em Paris considera que as relações entre os dois países atravessa uma “era dourada”: “Efectivamente, estamos numa era dourada das relações entre Portugal e a China”, disse o diplomata à agência Lusa em Pequim, destacando o investimento chinês em Portugal, visitas bilaterais e intercâmbio entre pessoas.

Jorge Torres-Pereira foi substituído em Pequim por José Augusto Duarte, anterior assessor diplomático do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.