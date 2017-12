Instituto do Desporto promove acção de sensibilização antidopagem

Num fim-de-semana em que o território acolhe mais uma edição da Maratona Internacional de Macau, o organismo liderado por Pun Weng Kun quer aproveitar o evento para sensibilizar os residentes do território para os riscos associados ao uso de substâncias dopantes. A inicitativa conta com a antiga campeã olímpica Rosa Mota e com dois especialistas da CHINADA, a agência antidopagem da República Popular da China.

Dois especialistas do Centro de Controlo Antidopagem da Administração Geral dos Desportos da República Popular da China (CHINADA) vão estar hoje e amanhã no Estádio do Centro Desportivo Olímpico, na Taipa, para uma acção de sensibilização no âmbito da luta contra o doping.

Li Keke e Sun Leda vão ter a companhia de Rosa Mota. A antiga campeã olímpica portuguesa regressa ao território para acompanhar a 36.a edição da Maratona Internacional de Macau e, aos 59 anos, vai voltar a repetir a presença na prova da mini-maratona, corrida que venceu, de resto, em 2016.

Rosa Mota, Li Keke e Sun Leda vão acolher, no Estádio da Taipa, os atletas que durante o dia de hoje e amanhã se vão deslocar às instalações para levantar o dorsal com que no domingo se vão lançar ao assalto das principais artérias do território.

Numa iniciativa que abrange jogos interactivos e uma zona de exposição, Rosa Mota vai compartilhar a sua experiência enquanto atleta e explicar porque razão é importante para um atleta estar informado sobre as consequências do recurso a substâncias dopantes. Já Li Keke e Sun Leda “vão abordar o tema e ter um debate de ideias com os participantes”, de acordo com uma nota enviada às redacções pelo Instituto do Desporto.

No mesmo comunicado, o organismo liderado por Pun Weng Kun adianta que todos os anos convida especialistas da CHINADA para ministrarem acções de formação aos funcionários do Instituto do Desporto responsáveis pelas estratégias de controlo antidopagem. As formações têm por objectivo reforçar “a capacidade de verificação dos trabalhos de antidopagem” e contribuir também para um maior conhecimento jurídico das questões que envolvem o falseamento de resultados desportivos. Este ano, as acções de formação estiveram a cargo de Wen Hongtao, de Zhang Linghong e de Guo Han, instrutores do Centro de Controlo Antidopagem da Administração Geral dos Desportos do Continente.