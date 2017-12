Indústria manufactureira cresce em Novembro no Continente

A actividade da indústria manufatureira (PMI, na sigla em inglês) da Republica Popular da China recuperou em Novembro e cresceu mais rápido do que em Outubro, bem como o sector dos serviços que também acelerou, de acordo com estatísticas oficiais ontem divulgadas.

O índice que mede a actividade nas fábricas, oficinas e minas do “gigante” asiático fixou-se em 51,8 pontos, acima dos 51,6 pontos registados no mês anterior.

De acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês, trata-se de um sinal de “impulso continuo na economia” do país.

O sector não manufactureiro cresceu também a um ritmo mais rápido, em Novembro, e alcançou os 54,8 pontos, depois de se ter fixado em 53,3 pontos, em Outubro.

Quando se encontra acima dos 50 pontos, o índice da indústria manufactureira sugere uma expansão do sector, pelo que abaixo dessa barreira pressupõe uma contracção de actividade.

O índice é tido como um importante indicador mensal do desenvolvimento da segunda maior economia do planeta.

O analista da Capital Economics Julian Evans-Pritchard considerou que os dados não são fiáveis, apontando que “no passado proporcionaram sinais falsos”. “Duvidamos que o impulso actual na indústria manufactureira seja sustentável, visto que o sector enfrenta ventos contrários nos próximos meses, como as medidas de combate à poluição, um crescimento mais lento do crédito, redução do apoio fiscal e abrandamento do mercado imobiliários”, escreveu , Evans-Pritchard, em comunicado.

Em meados do mês passado, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico avançou com a estimativa de que a economia chinesa deve crescer este ano 6,8 por cent, um valor superior ao esperado no início do ano pelas autoridades do Continente, mas abaixo da média de 7,9 por cento que a segunda maior potência económica do planeta registou entre 2011 e 2015.