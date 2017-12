Grupo HNA: Vão-se os anéis, ficam os dedos  

O grupo HNA, que em Portugal detém uma participação importante na TAP, vai vender parte dos seus activos, depois de ao longo dos últimos anos ter investido mais de 33 mil milhões de euros além fronteiras. A garantia foi dada esta quinta-feira, em Pequim, por Adam Tam, directo executivo do gigante chinês da aviação.

O grupo chinês HNA, accionista da TAP através do consórcio Atlantic Gateway e da companhia brasileira Azul, quer desfazer-se de parte dos seus activos, depois de ter investido, nos últimos anos, 33 mil milhões de euros além-fronteiras.

“Farei o meu melhor para sair de investimentos que foram permitidos no passado, mas não o são mais”, afirmou o director-executivo, Adam Tam, esta semana, durante um fórum organizado pela revista chinesa Caijing.

O grupo HNA é um dos principais visados das advertências das autoridades chinesas para investimentos “irracionais” além-fronteiras, nos sectores imobiliário, entretenimento e desporto, onde abundam “riscos e perigos ocultos”.

As declarações de Tam surgem numa altura em que a agência de ‘rating’ Standard & Poor’s avisou o grupo de que “estruturas agressivas de financiamento” estão a danificar a sua solidez financeira. A agência colocou a dívida do HNA em nível “lixo”.

De acordo com a agência de rating, o grupo soma uma dívida de longo prazo de cerca de 49 mil milhões de euros – equivalente a uma dívida líquida de 6,5 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações.

O jornal Financial Times escreve que o HNA aceitou pagar recentemente uma taxa de nove por cento sobre um empréstimo a um ano, “um custo incrivelmente alto para uma dívida de curto prazo”.

A empresa detém indirectamente cerca de 20 por cento do capital da TAP, através de uma participação de 13 por cento na Azul (companhia do brasileiro David Neelman que integra a Atlantic Gateway) e uma participação de sete por cento na Atlantic Gateway, e tem ainda importantes participações em firmas como a Hilton Hotels, a Swissport ou a Deutsche Bank.

Uma das suas subsidiárias, a Capital Airlines, inaugurou este ano o primeiro voo directo entre a China e Portugal.

Outro grupo com interesses em Portugal afectado pelas medidas de Pequim de controlo ao investimento no exterior é o Fosun, maior acionista do banco Millennium BCP e que detém a seguradora Fidelidade, o grupo Luz Saúde e uma participação de 5,3 por cento na REN – Redes Energéticas Nacionais.

Desde o início do ano, o grupo que nos últimos anos investiu mais de 15 mil milhões de dólares além-fronteiras praticamente parou de investir fora do país.