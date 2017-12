Embaixador chinês na ONU apela ao diálogo na península coreana

O embaixador adjunto da República Popular da China na Organização das Nações Unidas afirmou ontem que a máxima prioridade para todas as partes envolvidas na península coreana é exercerem contenção e empenharem-se no rápido reinício do diálogo e das negociações.

Wu Haitao afirmou, durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que o recente período de estabilidade na península abriu a oportunidade para esforços diplomáticos.

“Infelizmente, esta oportunidade não resultou no reinício do diálogo e das negociações”, afirmou Wu.

O regime de Kim Jong-un testou na quarta-feira um míssil balístico intercontinental que disse ser capaz de atingir todo o território dos Estados Unidos da América. Tratou-se do primeiro teste em mais de dois meses.

O representante chinês reiterou a proposta conjunta da China e da Rússia, mediante a qual o regime de Pyongyang interromperia as actividades nucleares e balísticas e, em troca, Washington e Seul suspenderiam os exercícios militares conjuntos.

“Esperemos que [a proposta] tenha apoio e motive uma resposta”, afirmou.

Pequim, o principal aliado diplomático e maior parceiro comercial de Pyongyang, defende que a solução da mútua suspensão é “a única opção viável”, mas a proposta já foi recusada por Washington.