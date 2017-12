Contaminação poética no regresso do Festival Internacional de Artes Performativas  

A saída da Associação Armazém do Boi das antigas instalações, em Outubro, obrigou à escolha de um novo espaço para acolher o Festival Internacional de Artes Performativas de Macau, que este sábado, entre as 15 e as 17 horas, ocupa o Hiu Kok Experimental Theatre. Uma contracção orçamental veio também retirar dimensão internacional ao evento, que este ano reúne seis criadores de Macau, Hong Kong e da República Popular da China, num cruzar de linguagens tocadas pela poesia.

Sílvia Gonçalves

O Festival Internacional de Artes Performativas de Macau (MIPAF, na sigla inglesa) regressa este fim-de-semana numa versão mais curta e focada no vínculo à dimensão poética. A contenção orçamental, explica o curador, Noah Ng, forçou ainda a um ajustamento da vocação internacional do evento, com o programa a contemplar seis artistas de Macau, de Hong Kong e da República Popular da China. Ao longo de duas horas, e sob o tema “Poetic Site”, os criadores ocupam as instalações do Teatro Experimental Hiu Kok para, sem rede, cruzar diferentes linguagens performativas, que tocam o som, a dança ou o teatro. Entre eles, o poeta local Ling Gu, que vai acompanhar cada exercício com a criação espontânea de poesia.

“O MIPAF é uma plataforma para experimentação. Vamos mostrar trabalhos artísticos ao vivo não-tradicionais, que são experimentais e extemporâneos. Não há guião para cada artista, todos têm a sua própria estrutura criativa e fazem ajustes quando chegam a Macau e visitam o local, de acordo com a atmosfera do local, as reações do público. Portanto, não temos ensaios para os nossos artistas”, enquadra Noah Ng.

Ao PONTO FINAL, o curador e membro da Associação Armazém do Boi, que organiza o festival, explica a escolha de um tema que permite a contaminação poética: “O poema usa linguagens altamente resumidas para ilustrar as nossas ideias, tal criação com linguagem permite uma imaginação vívida. A nossa performance também carrega o mesmo elemento, usando o nosso corpo como linguagem para a imaginação, que visa criar um lugar poético multimodal”. Uma intervenção sobre o espaço físico detalhada pelo também artista performativo: “Na nossa performance de duas horas, cada artista cria espaços com um ambiente particular, que altera o ambiente do espaço, induzindo interacções que resultam numa variedade de resultados improvisados, até que o espírito da poesia atravesse todo o local”, descreve.

Diferentes espaços do Teatro Experimental Hiu Kok, na Rua dos Pescadores, serão ocupados pelas intervenções dos artistas Shen Piji, de Shenzhen, Oscar Cheong, de Macau (e membro da Associação Armazém do Boi), Hu Yanzi, de Chongqing, Maru, de Hong Kong, Dong Jie, de Chengdu e Ling Gu, poeta, também de Macau: “Seleccionei intencionalmente estes seis artistas. Eles têm a sua própria especialização nas suas formas de arte, as suas áreas de interesses, como som, performance artística, teatro, arte corporal. Também convidei um poeta local, que criará poemas extemporâneos de acordo com as performances dos nossos artistas”, explica Noah Ng.

O que levou o festival, desde sempre apostado numa vocação internacional e com a presença de artistas estrangeiros, a centrar a proposta deste ano em criadores chineses? “É importante para nós aderir à nossa missão de promover as artes performativas, não importa quantos recursos possuímos. Nós só temos um patrocinador [Fundação Macau], com recursos limitados, este ano. Então tivemos que ajustar a escala do nosso festival de acordo com o orçamento que temos este ano. É uma pena que este ano não tenhamos recursos suficientes para trazer artistas mais internacionais”, assume o curador, que não revelou, contudo, o montante do orçamento.

Para além da contenção orçamental, que explica a redução do evento dos habituais dois para apenas um dia, também o espaço não será o mesmo. A Associação Armazém do Boi deixou, em Outubro, as instalações que geria, com o mesmo nome, na Avenida Almirante Lacerda, uma vez que o edifício está a ser alvo de intervenção profunda por parte do Instituto Cultural: “Admitimos que o nosso espaço anterior seria ideal para a nossa performance poética, mas mudamo-nos do nosso local anterior. Este ano mudamos o MIPAF para um ‘black box theatre’. Estou ansioso por novas possibilidades, para os nossos artistas interagirem com este espaço. Ver se eles conseguem criar um ambiente poético num ambiente tão neutro. Será um desafio para os nossos artistas”, considera o curador.

A Associação Armazém do Boi, que organiza o MIPAF desde 2005, continua entretanto à procura de uma nova sede. Uma situação que o curador espera ver resolvida em 2018: “Ainda não encontramos um novo espaço. Estamos à procura de um local adequado e esperamos arrendar um novo espaço no próximo ano”, rematou.