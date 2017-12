CEM convida artistas para decorar caixas de distribuição de electricidade

Numa parceria entre a Companhia de Electricidade de Macau (CEM), a Sociedade de Artes de Macau e a Associação de Ilustradores de Macau, duas dezenas de artistas decoraram outras tantas caixas de distribuição de baixa tensão espalhadas pelo território. O resultado das intervenções pode ser observado na zona envolvente da Avenida de Horta e Costa, do Mercado Vermelho, na Praça do Tap Seac e na Antiga Vila da Taipa.

“A CEM organizou esta actividade por forma a proporcionar aos artistas de Macau mais plataformas para mostrarem a sua criatividade e assim catapultar o desenvolvimento das indústrias culturais e criativas locais, e transformar as mundanas caixas de distribuição em obras de arte da comunidade”, indica a empresa em comunicado.

A CEM salienta que no decorrer desta actividade foi tomada uma série de medidas de segurança, uma vez que os artistas estavam a intervencionar caixas de distribuição activas, pelo que “aconselha vivamente os cidadãos a não tocarem ou pintarem as caixas de distribuição por iniciativa própria”.

