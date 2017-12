  Casamento falso para trabalhar em Macau  

Um homem da República de Popular da China, de 41 anos, e uma residente da RAEM, com 55, foram detidos pelas autoridades locais, por suspeita de estarem envolvidos num caso de um casamento falso. De acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP), o suspeito terá pago 70 mil renminbis à mulher para se casarem, com a promessa de lhe entregar mais 10 mil após o Bilhete de Identidade de Residente (BIR) ser emitido, sendo que o documento iria servir para conseguir emprego em Macau.

De acordo com o “Ou Mun Tin Toi”, o caso foi denunciado às autoridades pela Direcção dos Serviços de Identificação. Durante a interrogação, os agentes da PSP constaram que se tratava de um casamento falso após depoimentos contraditórios entre o casal, tendo o caso já sido entregue ao Ministério Público.