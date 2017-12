Associação de taxistas pede compreensão pelo aumento das tarifas durante feriados e tufões  

Na tarde de ontem, a Macau Association of Social and Livelihood Enhancement (Associação de Macau para a Melhoria Social e de Qualidade de Vida) convidou mais de quatro dezenas de representantes de pequenas e médias empresas locais, da indústria dos táxis e do sector dos guias turísticos para discutir as dificuldades com que se deparam no exercício da profissão. A sessão ficou pautada por um estranho pedido, formulado por uma associação de taxistas.

Elisa Gao

A Macau Association of Social and Livelihood Enhancement (Associação de Macau para a Melhoria Social e de Qualidade de Vida), uma colectividade ligada à Associação dos Conterrâneos de Kong Mun de Macau, organizou uma sessão de recolha de opiniões que incidiu sobre as dificuldades operacionais com que se deparam as pequenas e médias empresas do território. A iniciativa decorre no quinto andar do Beverly Plaza Hotel, com as conclusões obtidas pelo organismo a enfatizarem repetidamente a falta de recursos humanos.

Chan Pou Sam, presidente da associação, iniciou o certame com uma pequena introdução à situação das pequenas e médias empresas de Macau. No território existem no total cerca de 15 mil pequenas e médias empresas, das quais 95 por cento correspondem a pequenos negócios. Algumas, sublinha o dirigente, são apenas dirigidas por casais.

Chan Pou Sam adiantou que, em geral, as dificuldades de operação se devem à intensidade do trabalho nestas empresas, o mais das quais não são modernizadas e têm uma estrutura financeira frágil. Muitas que estão ligadas à actividade comercial apenas vendem um tipo de produto, em canais de venda estreitos, e reagem lentamente ao mercado.

O dirigente associativo salientou que o estreitamento contínuo do mercado faz com que seja incomportável oferecer salários altos aos trabalhadores: “O Governo devia ajustar o programa de subsídios às pequenas e médias empresas de acordo com as realidades, apoiá-las para cultivar talentos de elevada qualidade e melhorar a tecnologia para o desenvolvimento e transição futuros”, sugeriu Chan.

Steven Un, presidente do comité para os assuntos de qualidade de vida em Macau da Associação dos Conterrâneos de Kong Mun de Macau, acrescentou que a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) deveria ser mais proactiva no que diz respeito a ajudar as pessoas de Macau a encontrar um trabalho, em vez de esperar que sejam as empresas a dirigir-se a elas: “Não deveria ser a DSAL a contactar as empresas para averiguar quais os talentos que precisam e publicar os anúncios nos jornais ou na Internet? Isto vai tornar a correspondência mais razoável e efectiva”, disse Steven em declarações aos jornalistas.

Contudo, a falta de recursos humanos não é tão óbvia entre os taxistas apesar de os níveis de empregabilidade variarem, devido às épocas altas e baixas. Ho Chu Meng, presidente da Federação de Motoristas de Táxi Profissional, descreveu o círculo dos taxistas como um “abrigo”: nas épocas altas, os condutores trabalham para os casinos e depois, nas épocas baixas, regressam aos táxis.

Contudo, espera que o Governo e os residentes do território possam compreender o aumento das tarifas durante as férias e a passagem de tufões pelo território: “Durante os primeiros três dias do Ano Novo Chinês, todos os restaurantes no mundo aumentam os seus preços. Mesmo em Zhuhai os táxis aumentam as suas tarifas. Toda a gente vai de férias, mas nós estamos a trabalhar sem o dobro do pagamento. É aceitável acrescentar 10 patacas por viagem durante estes três dias. Espero que o Governo se preocupe com este assunto”, defendeu Ho Chu Meng.