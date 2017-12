ART MO organiza fórum sobre indústrias culturais e artísticas da Zona da Grande Baía

A plataforma ART MO integra este ano um fórum com enfoque no conceito “Internet Plus”, que traz a Macau vários convidados para discutirem e trocarem ideias sobre conceitos como inovação e apostas como o desenvolvimento das indústrias culturais e artística na Zona da Grande Baía. Na iniciativa, serão abordados temas como a “Inteligência Artificial e a Arte”, “Convergência da Indústria”, “Promoção de Marca e Finanças” e “A Arte e a Cidade”. O ART MO Forum vai decorrer na próximo terça-feira, entre as 9h30 e as 12h30, no Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau.

O evento anual ART MO foi criado em 2013 e ao longo dos últimos cinco anos, os responsáveis pela organização tem tentado “continuamente inovar e promover intercâmbios entre a cultura local e as indústrias artísticas, bem como diversificar o desenvolvimento do turismo com o objectivo de facultar um novo rosto ao turismo cultural de Macau, através da organização de eventos”, explica a organização.

O programa do evento anual, que se propõe servir de plataforma para a promoção das artes e da cultura, abrange ainda exposições, já inauguradas, de artistas locais, da ‘Pop Art’ de Andy Warhol – até ao dia 13 deste mês no ARTiculate, na Torre de Macau – e ainda uma instalação luminosa. A curadoria é da responsabilidade de Zheng Wen, director assistente do Museu de Arte da Universidade de Nanjing, e de Leicier Lei Qian, directora-executiva do ART MO.

A exposição colectiva dos jovens artistas de Macau reúne obras de 16 nomes do território, como Lai Sio Kit, Cai Guo Jie ou Ieong Man Pan. “Macao Power” estará patente até ao próximo dia 6 de Dezembro, no piso térreo do Crowne Plaza Macau.

Já a instalação de luz “Over the Rainbow”, criada pelo artista Liu Xiaodong, apresenta-se até ao dia 5 de Janeiro do próximo ano no espaço exterior da Torre de Macau.

A exposição individual de Tang Guo, no Museu de Arte Lótus até ao próximo dia 13, pretende mostrar que a utilização final de pasta de papel já não é a sua transformação em papel e deve, pelo contrário, tornar-se a protagonista da cena. A série “Herbaceous”, do artista chinês que se destaca na cena artística do seu país, recupera e recria o tipo de papel que acompanha a vida humana ancestral, apresentando o processo estético de uma transformação romântica da utilidade para a arte.