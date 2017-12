Abertas inscrições para jovens que queiram integrar o Coro Infantil do CCM

O Centro Cultural de Macau (CCM) está à procura de uma nova geração de jovens cantores que queiram integrar o Coro Infantil do organismo a partir do próximo ano. As inscrições estão abertas a crianças entre os oito e os dezasseis anos que “procurem apurar capacidades vocais e aprofundar a sua cultura musical”. As audições realizam-se durante este mês.

O Centro Cultural de Macau disponibiliza aulas semanais de prática coral, ministradas em cantonense e complementadas em inglês, todos os domingos das 11h às 13h. Os formulários de inscrição devem ser entregues até às 19h do dia 20 de Dezembro no CCM, sendo que as propinas mensais têm um custo de 200 patacas e devem ser regularizadas semestralmente.

“Os elementos do coro têm-se dedicado particularmente a participar em eventos orientados para a comunidade e em projectos ambientais. Todas estas actividades são concebidas para incentivar as crianças a desenvolver conhecimento musical e capacidades de relacionamento interpessoal através de uma diversificada agenda de actividades e eventos”, escreve o Centro Cultural de Macau em comunicado.