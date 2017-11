Wong Kit Cheng: Colina da Ilha Verde está a sofrer um “prejuízo irreversível”

Wong Kit Cheng está preocupada com a protecção ambiental e patrimonial da Colina da Ilha Verde, nomeadamente em relação aos trabalhos de salvaguarda da antiga casa de repouso situada na zona. Através de uma interpelação escrita endereçada ao Governo, a deputada lembrou que se trata de uma zona protegida ao abrigo da Lei de Salvaguarda do Património Cultural, havendo no local vários elementos culturais que atestam a relação histórica entre Portugal e a República Popular da China.

Em Setembro, Wong Kit Cheng apresentou uma série de sugestões para proteger o local, lamentando que se continue a encontrar lixo e árvores caídas no local, sobretudo depois do tufão Hato. A deputada, da Associação das Mulheres de Macau, vai ao ponto de considerar que a colina está a sofrer “um prejuízo irreversível”.

Desta forma, Wong Kit Cheng insta o Governo a revelar os planos relativamente aos trabalhos de protecção e manutenção da Colina da Ilha Verde, bem como o procedimento de classificação do local, segundo a Lei de Salvaguarda do Património Cultural. Wong Kit Cheng sugere ainda a criação de um grupo interdepartamental para se focar nos problemas da Colina da Ilha Verde no âmbito da protecção ambiental.

A interpelação da deputada refere ainda mais dois pontos. Num deles, Wong Kit Cheng pretende saber quais serão as medidas que as autoridades irão adoptar para afastar eventuais influências negativas a nível do património e recursos naturais, promovendo a Ilha Verde como uma zona “mais habitável e adequada ao turismo”.

Por fim, a deputada lembra que, de acordo com o registo predial, a Colina da Ilha Verde é considerada propriedade privada, mas que o Executivo continua a desempenhar um papel de supervisão e apoio a nível da protecção ambiental. Assim, Wong Kit Cheng pergunta se o Governo tenciona divulgar algum tipo de requerimento ou sugestões tendo em vista a salvaguarda patrimonial e ambiental por parte dos proprietários da colina.