Único edifício do Hospital das Ilhas actualmente em construção deverá estar concluído no final de 2019

A Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas manifestou-se preocupada com o facto de o Governo não conseguir prever nem o orçamento, nem o prazo de finalização das grandes empreitadas públicas. O Complexo Hospitalar das Ilhas é um dos exemplos, ontem discutido em sede de comissão. Raimundo do Rosário adiantou que as despesas com a obra já chegaram aos dois mil milhões de patacas e foram concluídas as fundações de seis dos sete edifícios.

Joana Figueira

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, avançou ontem que já foram gastos dois mil milhões de patacas nas obras de construção do Complexo Hospitalar das Ilhas. Até ao momento, foram concluídas as fundações de seis edifícios, faltando ainda conduzir a mesma empreitada relativamente ao Edifício de Reabilitação. A super-estrutura do Instituto de Enfermagem está em fase de construção e deverá ficar terminada no 4º trimestre de 2019.

“Até agora, gastámos dois mil milhões de patacas. Destes, 1,100 milhões foram estas fundações todas [Hospital Geral, Instituto de Enfermagem, Edifício Residencial para Trabalhadores, Edifício de Administração e Multi-Serviços, Hospital de Reabilitação, Edifício do Laboratório Central e Edifício de Apoio Logístico]. A super-estrutura do Instituto de Enfermagem são 600 milhões, depois mais 300 milhões para as fiscalizações, controlo de qualidade e esses serviços todos que são necessários. Em números redondos estamos orçamentados em dois mil milhões de patacas”, explicou Raimundo do Rosário.

O secretário para os Transportes e Obras Públicas falava aos jornalistas após uma reunião da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas, quando esclareceu que a super-estrutura do Instituto de Enfermagem – com 16 pisos e que ocupará uma área de três mil m2 – “está em construção neste momento e ficará concluída no 4º trimestre de 2019”.

Rosário salientou que “este projecto tem uma particularidade que é a seguinte: o utilizador [Direcção dos Serviços de Saúde] é que se responsabiliza pela elaboração do projecto. Nós [áreas tuteladas pela Secretaria dos Transportes e Obras Públicas] apenas tratamos da aprovação do projecto e da obra. Portanto, em relação aos outros seis edifícios, iniciaremos os procedimentos de concurso público [para adjudicação da obra] assim que o projecto e os respectivos documentos estejam concluídos”.

Ella Lei, presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas, questionada sobre o facto de a construção do Instituto de Enfermagem ter arrancado antes das instalações hospitalares, recordou que “todo o projecto é complexo e sofreu quatro vezes alterações”: Questionámos o Governo por não ter fixado um prazo. Os deputados manifestaram preocupação em relação à conclusão do projecto”.

A deputada denunciou o “grande problema das obras de Macau: o Governo não consegue prever o orçamento e os prazos das obras para deixar a população ter conhecimento”: “Estamos em finais de 2017 e só agora foi aprovada a planta. Quer dizer que estamos muito atrasados. Estamos [membros da comissão] preocupados que aconteça o mesmo que aconteceu com o estabelecimento prisional [em construção desde 2010]”, salienta.

“Obras desse género, se não houver calendarização, é difícil. Temos de ter tempo suficiente para formar pessoal e elaborar cursos de formação – ainda por cima na área da medicina”, disse a deputada. Ella Lei lembrou ainda que depois do anúncio dos planos para optimização de instalações e serviços hospitalares em 2010, “o Governo só se limitou a apresentar o andamento das obras”.

Ella Lei lembrou também que “o número de camas previstas para o Hospital Geral era de 676”, mas que depois de indicações de uma empresa de consultadoria o número foi aumentado para 1100 camas, tendo a área de construção destinada àquelas instalações sido também alargada: “Vai ainda haver um espaço reservado para que no futuro, de acordo com as necessidades reais, [o Hospital Geral] seja utilizado para dar resposta em casos de acidentes ou atentados”, frisou a deputada.