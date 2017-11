Bergoglio no Oriente: O Papa Francisco acena à multidão, a partir do “Papamóvel” à chegada a uma praça de Rangum, no Myanmar, onde celebrou uma missa. A visita do líder da Igreja Católica ao Myanmar e ao Bangladesh teve início a 27 de Novembro e estende-se até ao próximo sábado. EPA / LYNN BO BO

