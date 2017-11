Tóquio, Seul e Washington pedem reforço das sanções contra Pyongyang

A tomada de decisão conjunta surge na sequência do ensaio balístico promovido na madrugada de ontem pelo regime de Pyongyang. As autoridades norte-coreanas lançaram um projéctil com capacidade para atingir “todo o território dos Estados Unidos”. O míssil percorreu quase mil quilómetros antes de se despenhar no Mar do Japão.

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, acordou esta quarta-feira com os líderes do Japão e da Coreia do Sul impulsionar novas sanções internacionais contra a Coreia do Norte após o lançamento de um novo míssil balístico.

Trump conversou ao telefone com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, na sequência do lançamento de um míssil por parte de Pyongyang, o primeiro em dois meses e meio, para analisar a situação e debater eventuais respostas, informaram os governos de Tóquio e de Seul.

O Presidente norte-americano e o primeiro-ministro japonês acordaram “estreitar a sua colaboração” para fazer frente ao novo desafio norte-coreano, assim como “intensificar a pressão” sobre Pyongyang para forçar a Coreia do Norte a abandonar os programas nuclear e de mísseis, assinalou Abe, durante uma intervenção proferida no parlamento nipónico.

Os dois líderes também “concordaram com a necessidade de a República Popular da China desempenhar um papel mais significativo” na hora de pressionar a Coreia do Norte, e defenderam a aposta em novas medidas punitivas contra Pyongyang no Conselho de Segurança das Nações Unidas, de acordo com o chefe de Governo japonês.

Após o lançamento, Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão pediram também uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O Presidente dos Estados Unidos e o homólogo sul-coreano também acordaram impulsionar sanções adicionais através do Conselho de Segurança da ONU, informou um porta-voz do executivo sul-coreano à agência de notícias Yonhap.

A porta-voz do Departamento de Estado norte-americano Heather Nauert anunciou que a Casa Branca vai defender a adopção de novas sanções contra a Coreia do Norte após o mais recente ensaio.

De acordo com o Pentágono, ter-se-á tratado de um míssil balístico intercontinental (ICBM).

O míssil foi disparado em direcção a leste a partir da província de Pyongan do Sul, a cerca de 25 quilómetros da capital norte-coreana, Pyongyang, por volta das 03:17.

De acordo com o Governo sul-coreano, o projéctil percorreu cerca de 960 quilómetros, atingindo uma altitude de 4.500 quilómetros, antes de se despenhar no Mar do Japão.

Tal representaria a máxima altitude alcançada até à data por um míssil norte-coreano e sinalizaria um novo e perigoso avanço do programa do regime de Pyongyang.

A confirmar-se que se tratou de um ICBM, seria o terceiro deste tipo disparado pela Coreia do Norte depois dos dois lançados em Julho.