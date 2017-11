Sondagem sugere maior abertura para discutir sexualidade  

Os resultados de um inquérito sobre a prevenção do abuso sexual revelou que os encarregados de educação locais estão afastados da discussão de questões de natureza sexual e que manifestam dúvidas ou confusões sobre a matéria. O estuda mostra ainda que é necessário um maior trabalho de promoção por parte dos serviços comunitários e estabelecimentos de ensino, mas também da parte do próprio Governo.

Elisa Gao

O Centro Sheng Kun Hui para o Bem-Estar Familiar e para o Aconselhamento do Vício do Jogo apresentou ontem os resultados de um inquérito sobre as estratégias de prevenção de episódios de abuso de natureza sexual. O inquérito reuniu 555 questionários, realizados em sete escolas a pais com filhos menores de 18 anos. A iniciativa abrangeu escolas de ensino básico, preparatório e secundário. O resultado mostra que 53 por cento dos entrevistados apenas “ocasionalmente” se preocupa em obter informação sobre crimes sexuais, e apenas 20 por cento disseram que “muitas vezes” se preocupavam com a obtenção de informação relacionada com o tema.

Ip Kam Po, director do centro, revelou ao PONTO FINAL que tem o objectivo de construir uma plataforma de informação fornecida aos pais sobre como entender o abuso sexual e as medidas de apoio relacionadas, com base na descoberta de que 65,9 por cento dos encarregados de educação entrevistados obtém informação sobre crimes sexuais na Internet.

Wan Son Fan, investigadora do organismo, defende que os pais e encarregados de educação do território ainda precisam de saber mais sobre abuso sexual: “Aqueles pais com filhos mais novos, em comparação com aqueles com crianças mais velhas, não compreenderam a necessidade de educar os seus filhos”, afirmou a investigadora. Wan Son Fan concluiu que o reforço do conhecimento pode não se relacionar com a idade dos filhos, mas com o nível educacional dos pais.

Ip Kam Po acredita que é necessária uma atmosfera mais aberta para discutir questões relacionadas com o sexo. Com base na sua observação e na sua experiência na comunidade, o responsável entende que alguns pais ainda não estão habituados a falar sobre sexualidade diante das crianças. “Nós temos que popularizar esse tópico. Quando se tornar mais comum, como uma constipação, então os pais não se sentirão stressados. Escolas ou organizações podem organizar acções de formação para ensinar aos pais técnicas de educação das crianças sobre sexo. Os pais não devem escapar a esse tópico”, defendeu o responsável pelo Centro Sheng Kun Hui para o Bem-Estar Familiar e para o Aconselhamento do Vício do Jogo

De acordo com o mesmo inquérito, os pais facilmente ignoram ou não notam o abuso não-físico de natureza sexual, não são sensíveis o suficiente sobre comportamentos de abuso sexual e precisam de ampliar os seus conhecimentos sobre esta matéria.

Wong Hoi Keng, assistente social do Centro, salientou que o “respeito mútuo” é essencialmente importante na prevenção do abuso sexual: “Desde tenra idade somos educados a não sermos abusados por outros ou a irmos para casa ao início da noite. Estes são comportamentos preventivos. No entanto, nunca somos educados a não violar ou tocar nos outros. Mas, na verdade, na sociedade, temos que aprender a ter respeito mútuo. Nós também não tocamos os outros”, concluiu a assistente social.