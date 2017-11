Repavimentação da Rua do Campo decorre entre 26 e 30 de Dezembro

Os trabalhos de repavimentação da Rua do Campo irão ter lugar entre 26 e 30 de Dezembro, anunciaram ontem, através de um comunicado conjunto o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) e a Direcção dos Serviço para os Assuntos de Tráfego (DSAT).

A nota, enviada às redacções pelas duas entidades governamentais, lembra que o pavimento betuminoso “já apresenta diferentes níveis de danos”, sendo por isso “necessário proceder a um vasto trabalho de repavimentação”.

A obra vai decorrer entre 26 e 30 de Dezembro e será dividida em duas fases. Durante o período da execução dos trabalhos será organizada, no respectivo troço, a vedação do trânsito rodoviário e a suspensão provisória de uso da paragem de autocarros localizada no início da artéria: “A Rua do Campo é um dos troços de trânsito mais movimentados de Macau e, devido aos vários anos de utilização, já se encontra com diferentes níveis de danos, que resultam em irregularidades no pavimento que causam perigo aos condutores. Embora já se tenha procedido, por várias vezes, a reparações parciais, o resultado não foi o ideal”, refere a nota conjunta do IACM e da DSAT.

A obra terá, assim, a duração de cinco dias, com um horário de execução que se vai prolongar entre as 09h30 e as 20h00, com excepção dos dias 27, 28 e 30 de Dezembro, com as obras a arrancarem mais cedo, logo pelas oito da manhã.

Os trabalhos de repavimentação irão afectar cerca de duas dezenas de carreiras de autocarros, que terão que alterar os respectivos percursos. Desta forma, as carreiras que actualmente transitam pela Rua do Campo serão desviadas pela Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues ou pela Rua Nova à Guia.