Regime de previdência: Governo já realizou 18 sessões de esclarecimento

O Conselho Executivo aprovou as disposições complementares do regime de previdência central não obrigatório, que entram em vigor a 1 de Janeiro. Segundo revelou ontem o presidente do Conselho de Administração do Fundo de Segurança Social, foram já feitas 18 sessões de esclarecimento sobre o novo regime. Porém, Iong Kong Io considera ainda precoce fazer uma estimativa sobre uma eventual adesão ao regime.

Pedro André Santos

De acordo com Iong Kong Io, presidente do Conselho de Administração do Fundo de Segurança Social (FSS), foram realizadas, desde Outubro, 18 sessões de esclarecimento para divulgar as novas premissas do regime de previdência central não obrigatório, sendo que quatro das sessões decorreram de portas abertas ao público.

Iong Kong Io referiu ainda que é “muito cedo” para fazer uma antevisão sobre o número de trabalhadores e empregadores que irão aderir ao regime, lembrando que a lei ainda não entrou em vigor. Contudo, e em relação ao levantamento de verbas do regime centralizado, o responsável adiantou que “3800 pessoas levantaram antecipadamente” o dinheiro a que teriam direito.

O projecto do regime previdencial não obrigatório abrange quatro pontos específicos, segundo foi ontem explicado durante uma sessão do Conselho Executivo presidida por Leong Heng Teng. Em primeiro lugar, determina-se que a autorização do Fundo de Segurança Social “é obrigatória na constituição ou alteração de planos de previdência por empregadores e titulares de contas”. Tal significa que os empregadores necessitam de autorização para articular os planos privados de pensões com os planos conjuntos de previdência. Por outro lado, os empregadores devem informar os respectivos trabalhadores nos termos das disposições, sendo que os trabalhadores deverão dar a conhecer, por escrito, aos empregadores a sua participação, ou não, no regime.

Em segundo lugar, relativamente à operação de verbas de subcontas, foi sugerido que seja permitida a transferência de verbas registadas, embora com a ressalva de que a saída ou entrada de verbas da subconta de gestão do Governo “apenas pode ser feita uma vez por ano”. Por outro lado, a verba registada na subconta de contribuições só pode ser transferida para a subconta de conservação ou a subconta de gestão do Governo no caso de ser colocado um termo às relações de trabalho ou de cessação do pagamento de contribuições para o plano individual de previdência.

Sobre o levantamento de verbas, foi ainda referido na conferência de imprensa ontem realizada no Palácio do Governo que os titulares das contas devem apresentar o requerimento de recolha das mesmas junto do Fundo de Segurança Social “recorrendo à ordem de liquidação das subcontas quando o levantamento de verbas envolve mais de uma subconta”. Posteriormente, a entidade gestora de fundos deve, no prazo de 20 dias úteis, “concluir os procedimentos de liquidação”.

Por fim, o projecto sugere que o período de cálculo de rendimentos resultantes da subconta de gestão do Governo e a sua forma de cálculo “sejam alterados respectivamente para o período compreendido entre Janeiro e Dezembro de cada ano”, e para uma forma de cálculo diária. Em paralelo, manter-se-ão os actuais procedimentos de atribuição de verba do incentivo básico e de repartição extraordinária de saldos orçamentais.