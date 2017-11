Proposta sobre procriação medicamente assistida prevê penas de prisão até oito anos  

No texto da consulta pública sobre as técnicas de procriação medicamente assistida, a comissão responsável pela proposta prevê a introdução de sanções penais para os infractores, para além de multas que podem ir até às 120 mil patacas. As intervenções abrangidas pelo documento, cujo conteúdo não foi dado a conhecer aos órgãos de comunicação social, mantêm-se as mesmas que estavam já contempladas num despacho dos Serviços de Saúde sobre a matéria.

A Direcção dos Serviços de Saúde vai lançar, na próxima segunda-feira, uma consulta pública sobre o processo de regulamentação das técnicas de procriação medicamente assistida (PMA). Actualmente, este tipo de intervenções está apenas regulado por um despacho da autoridade sanitária pelo que o Governo quer agora avançar para um projecto de lei sobre esta matéria. Como foi ontem explicado em conferência de imprensa, em termos gerais, a proposta prevê a introdução de sanções penais – até agora existiam apenas sanções administrativas – pelo incumprimento das disposições legais. De fora continua a maternidade de substituição – vulgarmente designada por “barriga de aluguer” – e o casamento permanece como um requisito para a procriação medicamente assistida.

De acordo com o texto da consulta pública – que não foi dado a conhecer aos órgãos de comunicação social – a nova moldura penal prevê uma pena de prisão até oito anos para os beneficiários, entenda-se, os casais. Já as sanções administrativas podem ir até às 80 mil patacas para as pessoas singulares e até às 120 mil patacas para as pessoas colectivas. O documento, elaborado pela Comissão Técnica de Procriação Medicamente Assistida, sugere ainda um conjunto de penas acessórias que podem ir desde a interdição do exercício da actividade ou profissão até à dissolução das empresas infractoras.

Quanto às técnicas propriamente ditas de procriação medicamente assistida, o documento de consulta não apresenta novidades ao manter as três intervenções já previstas no despacho da Autoridade Sanitária. São elas a inseminação artificial, a fertilização ‘in vitro’ e a transferência de embriões, gâmetas e zigotos. Porém, Rui Amaral, coordenador do Gabinete dos Assuntos Jurídicos dos Serviços de Saúde, não exclui “outras que entretanto venham a surgir fruto do desenvolvimento da ciência”.

Relativamente à maternidade de substituição, o mesmo responsável disse que “é preciso ter em linha de conta os termos do Código Civil”. Indica este documento, no artigo referente aos “Acordos de procriação ou gestação para terceiros”, que “são nulos quaisquer acordos tendentes à procriação ou gestação em nome de terceiros: “[Em relação às] condições de admissibilidade, posso adiantar a necessidade de casamento. São casais, é uma condição essencial dentro deste contexto que já vem na sequência de um modelo que nós temos no âmbito do Código Civil sobre essa mesma matéria”, indicou Rui Amaral.

Os destinatários da aplicação das técnicas de procriação medicamente assistida são então as pessoas casadas “que não se encontrem separadas judicialmente de pessoas e bens, em idade potencialmente fértil, que tenham pelo menos 18 anos de idade e não se encontrem interditas ou inabilitadas por anomalias psíquicas”, avançaram os Serviços de Saúde.

Questionada quanto à decisão de incluir o matrimónio como uma condição para a procriação medicamente assistida, Leong Pui San, responsável da Unidade Técnica de Licenciamento das Actividades e Profissões Privadas de Prestação de Cuidados de Saúde, justificou a mesma tendo em conta “valores éticos e morais”: “A nossa orientação da proposta tem de basear-se nos valores éticos e morais da população. Por isso o que nós queremos é recolher as opiniões da população e tentar ver qual é a opinião mais corrente com base nos valores éticos e morais de Macau e só depois é que nós podemos pormenorizar o articulado da lei”, explicou a responsável.

A consulta pública sobre as técnicas de PMA irá decorrer entre 4 de Dezembro e 12 Janeiro. Entre 6 a 13 de Dezembro vão ser realizadas seis sessões, sendo que a primeira será destinada aos profissionais do sector e as restantes cinco serão abertas ao público em geral.

Actualmente apenas o Centro Hospitalar Conde de São Januário está autorizado pelos Serviços de Saúde a praticar as técnicas de procriação assistida. Ontem foi revelado que o pedido do Hospital Kiang Wu para obtenção da licença “já está numa fase final” e que em meados do próximo mês será realizada uma visita ‘in loco’ às instalações.

De acordo com números ontem avançados pelos Serviços de Saúde, entre 2002 e 2016, 328 casais recorreram às técnicas de procriação medicamente assistida em Macau. Actualmente, o tempo de espera para novos casos situa-se entre os três e os quatro meses.