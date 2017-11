Um indivíduo, que foi detido por ter alegadamente roubado uma mulher num quarto de hotel no Cotai, onde se encontraram com o pretexto de estabelecer uma troca de moeda, entre renminbis e dólares de Hong Kong, foi preso de forma preventiva, por ordem do Ministério Público.

De acordo com os termos e as disposições da lei de processo penal, o caso será devolvido ao Ministério Público de modo a proceder às diligências de investigação necessárias.