Portugal fica amanhã a conhecer adversários na fase final do Campeonato do Mundo

Portugal conhece amanhã os adversários na fase de grupos do Mundial2018 de futebol, num sorteio em que terá o estatuto de cabeça de série e em que a Espanha é a selecção a evitar.

Apesar do domínio recente na história do futebol – campeã mundial em 2010 e campeã europeia em 2008 e 2012 – a Espanha caiu para o pote 2, devido ao seu posicionamento do ranking da FIFA, e aparece como a equipa que todos cabeças de série, incluindo Portugal, não querem ‘apanhar’ na primeira fase da competição, que vai decorrer na Rússia.

A selecção portuguesa, que terá o estatuto de actual campeão europeu, já sabe que não irá defrontar na fase de grupos ‘tubarões’ e antigos campeões como a Alemanha, o Brasil, a Argentina e a França. A anfitriã Rússia, a Bélgica e a Polónia também estão, para já, fora do caminho luso.

No Pote 2, além da Espanha, Inglaterra, Colômbia, México, Uruguai e Croácia prometem dificultar a vida aos cabeças de série, enquanto o Peru aparece, em teoria, como o ‘brinde’ deste conjunto de selecções.

Dinamarca e Suécia são os adversários a evitar por Portugal no Pote 3, que inclui três representantes africanos – Tunísia, Egipto e Senegal – que são sempre uma incógnita nas fases finais dos Campeonato do Mundo.

A Costa Rica, que no último Mundial alcançou com surpresa os quartos de final, também pode calhar à formação lusa, assim como o Irão, de Carlos Queiroz, que parece ser a equipa mais ‘frágil’ deste grupo de selecções.

