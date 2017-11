PMA: Serviços de Saúde detectaram ilegalidades em sete clínicas este ano  

Ao longo do corrente ano, a Direcção dos Serviços de Saúde detectou ilegalidades referentes à prática de procriação medicamente assistida (PMA) em sete clínicas e centros médicos do território. As infracções variam desde a detecção de instrumentos, tecnologia e instalações destinados à condução de técnicas de procriação medicamente assistida ou indícios da sua prática à publicidade médica ilegal e resultaram na suspensão da licença de quatro estabelecimentos médicos. Foram eles o Hospital Taivex/Malo (durante 180 dias), o Centro de Medicina Era (durante 25 dias), Centro Médico Ai Wei Fu (durante 90 dias) e o Centro Médico Mayo (durante 90 dias).

Os restantes três casos dizem respeito ao Centro Médico Ever Link de Macau, ao Centro Médico AMBO e ao New Hope Medical Center, aos quais foram aplicadas penas de multa. Sem divulgar qual o montante global das sanções imputadas aos estabelecimentos, os Serviços de Saúde apenas disseram que as multas variam entre as seis mil e as 30 mil patacas. No caso referente ao Centro Médico Ai Wei Fu, director-técnico do estabelecimento foi também suspenso por um período de vinte dias