ONU denuncia discriminação contra vítimas de violação no Vietname e na Tailândia

A denúncia é feita pela Organização das Nações Unidas e o panorama é desolador: em países como a Tailândia e o Vietname as vítimas de violação são estigmatizadas pelo próprio sistema judicial. A ONU diz que existem “barreiras generalizadas” à prossecução da justiça, em parte devido à parcialidade de polícias e de agentes judiciais.

A maioria das vítimas de crimes sexuais na Tailândia e no Vietname enfrenta dificuldades para conseguir justiça devido a atitudes e práticas discriminatórias desde a fase da queixa até ao julgamento, advertiu ontem a Organização das Nações Unidas.

O estudo, de várias agências da ONU dedicado a investigar as causas que impedem o progresso das denúncias através do sistema judicial em ambos os países, constatou uma elevada taxa de dificuldades jurídicas e institucionais com as quais se deparam as vítimas.

O estudo detectou ainda uma série de factores sociais baseados em “mitos” que afectam o progresso das denúncias como o que considera que a violação é perpetrada por desconhecidos quando na maioria dos casos a vítima e o agressor eram conhecidos um do outro.

Em paralelo, há outras ideias erróneas de que a “violação real” só constitui um problema quando ocorre a “boas raparigas” que expressam horror e fortes emoções aquando da apresentação da queixa, enquanto se retira credibilidade a mulheres que denunciam os crimes de que foram alvo com frieza.

Além disso, considera-se as mulheres culpadas ou merecedoras das agressões que sofrem devido à maneira como se vestem, por saírem sozinhas à noite ou por serem trabalhadoras da indústria do sexo, segundo o estudo.

A directora para a Ásia Pacífico da ONU Mulheres, Anna-Karin Jatfors, denunciou as “barreiras generalizadas” com que se deparam as vítimas tanto por dificuldades em receber assistência como pela parcialidade de polícias e de agentes judiciais: “O estudo sublinha as limitações de redes e mecanismos de coordenação no sistema judicial, com os serviços de saúde e sociais, que impedem as vítimas de violência sexual de obter a justiça que merecem”, argumentou a directora regional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Valerie Cliff, num comunicado, citado pela agência de notícias espanhola Efe.

“As decisões de actores policiais e judiciais deveriam basear-se em considerações, sem preconceitos, das provas e não em atitudes parciais sobre as mulheres”, sustentou, por sua vez, a responsável do Escritório Contra a Droga e o Crime, Claudia Baroni.

O estudo reviu 290 casos policiais ou judiciais, tendo ainda sido entrevistadas para o efeito 213 pessoas, incluindo pessoal do governo, da justiça, activistas e membros de serviços sociais.