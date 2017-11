Número de trabalhadores do sector hoteleiro com quebra ligeira no terceiro trimestre  

A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) divulgou ontem os resultados do Inquérito às Necessidades de Mão-de-obra e às Remunerações referentes ao terceiro trimestre de 2017. Entre Julho e Setembro, 54.524 trabalhadores exerciam funções nos hotéis a tempo completo, o que se traduz num decréscimo ligeiro de 0,1 por cento, em relação ao fim do trimestre homólogo de 2016. Também na hotelaria, a taxa de recrutamento de trabalhadores – 6,1 por cento – e a taxa de rotatividade de trabalhadores – 4,7 por cento – contraíram-se 1,1 e 0,4 pontos percentuais, respectivamente, em termos anuais, enquanto a taxa de vagas (3,9 por cento) subiu 0,6 pontos percentuais, o que, segundo os Serviços de Estatísticas e Censos, indica a existência de vagas a serem preenchidas neste ramo de actividade económica.

“No fim do terceiro trimestre de 2017 laboravam nos hotéis 54.524 trabalhadores a tempo completo, registando-se um decréscimo ligeiro de 0,1 por cento, em relação ao fim do trimestre homólogo de 2016”, escreve a DSEC num comunicado ontem divulgado. Já a remuneração média destes trabalhadores, em Setembro deste ano, e excluindo as participações nos lucros e os prémios, “correspondeu a 17.200 Patacas (+2,3 por cento, em termos anuais)”, sendo que “os ‘restaurantes e similares’ empregavam 25.870 trabalhadores a tempo completo (+2,7 por cento, em termos anuais), cuja remuneração média se cifrou em 9.280 Patacas, ou seja, menos 0,3 por cento”.

No que toca às “indústrias transformadoras”, e no mesmo período, estas empregavam 9.863 trabalhadores a tempo completo (-0,6 por cento em termos anuais), cuja remuneração média foi de 10.730 Patacas (+4,5 por cento). Na “produção e distribuição de electricidade, gás e água” laboravam 1.118 trabalhadores a tempo completo (um acréscimo de 1,5 por cento, em termos anuais), cuja remuneração média se fixou em 34.240 Patacas (+13,2 por cento).

O sector dos seguros empregava 558 trabalhadores a tempo completo (+2,6 por cento em termos anuais), cuja remuneração média alcançou 26.750 Patacas (+5,3 por cento). Já nas creches e nos serviços de idosos laboravam 1.409 trabalhadores a tempo completo (+11,3 por cento, em termos anuais) e 752 trabalhadores a tempo completo (+11,6 por cento), respectivamente, cujas remunerações médias foram de 14.680 Patacas (+5,5 por cento) e 14.080 Patacas (+1,7 por cento), respectivamente.

No que diz respeito ao número de vagas, e no sector da hotelaria, “no fim do terceiro trimestre do corrente ano existiam 2.221 vagas nos hotéis, tendo-se registado um aumento de 352 vagas, face ao fim do trimestre homólogo do ano passado. Contudo, o número de vagas nos restaurantes e similares (2.172) era semelhante ao observado no fim do terceiro trimestre de 2016”, assinala a DSEC.

Durante o mesmo trimestre, e também nos hotéis, a taxa de recrutamento de trabalhadores (6,1 por cento) e a taxa de rotatividade de trabalhadores (4,7 por cento) decresceram 1,1 e 0,4 pontos percentuais, respectivamente, em termos anuais, “enquanto a taxa de vagas (3,9 por cento) subiu 0,6 pontos percentuais, indicando a existência de vagas a serem preenchidas neste ramo de actividade económica”, refere o organismo. Já nos “restaurantes e similares” a taxa de rotatividade de trabalhadores (6,5 por cento) e a taxa de recrutamento de trabalhadores (5,4 por cento) baixaram 0,6 e 4,7 pontos percentuais, respectivamente. O que indica, na análise da DSEC, “que a perda de recursos humanos neste ramo de actividade económica melhorou”.