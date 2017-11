NBA: LeBron James expulso pela primeira vez, ao 1299o encontro

LeBron James, jogador dos Cleveland Cavaliers, foi expulso na terça-feira pela primeira vez, ao 1.299.º encontro na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), entre embates da fase regular e dos ‘play-offs’.

A 1.59 minutos do final do terceiro período do jogo com os Miami Heat, o ‘23’ dos ‘Cavs’ protestou de forma ‘furiosa’ uma alegada falta não marcada num lançamento e viu o árbitro Kane Fitzgerald mostrar-lhe duas faltas técnicas e tirá-lo do encontro.

Com os ‘Cavs’ a vencer por 93-70, LeBron James, de 32 anos, foi, assim expulso, algo inédito na sua carreira na NBA, na qual disputou 1.082 encontros na fase regular e 217 nos ‘play-offs’, em 15 épocas, desde 2003/04.