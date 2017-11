MUST reforça laços com academia de Xangai

O Instituto de Pesquisa Social e Cultural da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) assinou esta quarta-feira um acordo de cooperação na área da investigação académica com a Academia de Ciências Sociais de Xangai.

De acordo com o director do Instituto de Pesquisa Social e Cultural da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, a RAEM e Xangai têm um passado comum historicamente relevante “a nível de trocas comerciais”. O responsável adiantou que as duas instituições vão cooperar, sobretudo, a nível da história moderna.

O acordo contempla ainda a vinda de académicos da República Popular da China ao território para orientar alunos locais que estão a fazer mestrado, refere a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.