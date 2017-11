“Madalena”: A homenagem de Emily Chan à mãe de Pakeong  

Desde que esteve em destaque na primeira edição do Festival Internacional de Cinema de Macau, Emily Chan tem-se dedicado a escrever o argumento da sua nova curta-metragem. “Madalena” é uma história de amor, de personagens marginalizadas, mas também uma homenagem à mãe de Fortes Pakeong Sequeira.

Fotografia: Eduardo Martins;

“’Madalena’ é uma história de amor fugaz que decorrer ao sabor da noite. Narra a história de como duas pessoas marginais, um taxista de meia idade divorciado chamado Mada e uma mãe solteira, de nome Lena, que trabalha arduamente para conseguir sobreviver na cidade que nunca dorme, compõem uma história de amor exclusivamente curta mas inesquecível”. Assim apresenta Emily Chan a sua mais recente obra à qual emprestou o nome de “Madalena”, uma homenagem à mãe do seu companheiro, o artista e músico Fortes Pakeong Sequeira, já falecida.

Ao falar ao PONTO FINAL do seu novo projecto, ao qual se tem vindo a dedicar deste a primeira edição do Festival Internacional de Cinema de Macau, a cineasta não consegue deixar de parte a sua relação com Pakeong, que diz ter sido o principal impulsionador do argumento agora concluído: “Nós tínhamos histórias antigas com outras pessoas mas quando nos conhecemos quebrámos com o passado e começamos uma nova história. Com estas personagens sucede o mesmo”, contou Emily Chan.

A história de “Madalena”, divide-se em cinco personagens “marginais” que são incapazes de encontrar o seu lugar numa cidade em constante mudança. Kate é uma ex-presidiária que não se consegue adaptar às mutações de Macau ocorridas durante o tempo em que esteve presa e encontra um porto de abrigo junto de Mada. Forma-se assim o “triângulo amoroso” que está no centro da narrativa, ou não se assumisse Chan como “uma directora que quer fazer romances”. Ben é um artista obcecado com os seus sonhos e insatisfações mas incapaz de perseguir as suas motivações, enquanto Chloe se dedica a ajudar os outros como assistente social, relegando sempre para segundo plano as suas próprias aspirações.

Com “Madalena”, Chan questiona também a própria identidade macaense e assegurou que vai seleccionar um actor oriundo da comunidade: “Sempre questionei que pessoas podem ser consideradas macaenses. A história e a direcção do desenvolvimento de uma cidade influenciam o reconhecimento de uma pessoa em relação à sua própria identidade. Em Macau, as pessoas estão num estado confuso e as mudanças fazem com que elas se percam. Mas as pessoas comuns nem se apercebem disto ou nunca pensam na sua própria identidade”, disse.

Com o objectivo de chegar não só ao público local mas também às audiências de Hong Kong e da República Popular da China, Emily Chan quer atribuir os três papéis principais a actores de cada uma desta regiões. O arranque das filmagens está apenas previsto para Outubro do próximo ano, com a fase de produção a prolongar-se por 30 dias. A cineasta tem um orçamento pensado de seis milhões de patacas, dos quais dois milhões estão já garantidos através de uma empresa de Hong Kong. Chan revelou que se vai candidatar a apoios do Instituto Cultural para tentar obter um milhão e 500 mil patacas. Quanto aos restantes fundos, irá procurar obtê-los juntos de produtoras de Hong Kong e da China continental.

Ao PONTO FINAL, a realizadora assumiu que gostaria de estrear “Madalena” em 2019, durante aquela que será a quarta edição do Festival Internacional de Macau. À edição inaugural deste evento, Chan levou a longa-metragem “Our Seventeen” que integrou a secção “Hidden Dragons”.