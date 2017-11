Linha de metro na península só com novo Governo

“Peço a compreensão de todos. Quando iniciámos funções, o compromisso era abrir a linha da Taipa em 2019 e mantemos esse compromisso: ligar à Barra e ligar a Seac Pai Van. Em Macau, acho que já não vamos ter tempo neste mandato de fazer muito mais do que acabei de dizer”, afirmou ontem Raimundo do Rosário sobre a dinamização da construção do traçado do metro ligeiro na península.

O secretário para os Transportes e Obras Públicas esclareceu que o Governo nunca abriu mão da ideia de dinamizar o projecto na península, mas reconhe, ainda assim, que ainda não há consenso sobre o eventual percurso do metro ligeiro: “Nunca foi abandonado o metro em Macau, agora pode é haver diferentes pontos de vista sobre a trajectória do metro em Macau”, disse aos jornalistas.

Raimundo do Rosário disse ainda que foi definida como prioritária a ligação da linha da Taipa à Estação de Metro da Barra: “Não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos fazendo isto por partes e por troços, é uma questão de prioridades”, explicou. J.F.