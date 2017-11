Lei Wai Nong no IACM por mais dois anos                                        

Lei Wai Nong vai continuar a ocupar o cargo de vice-presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM). As funções do dirigente foram renovadas por dois anos, num despacho assinado pelo Chefe do Executivo e ontem publicado em Boletim Oficial. Chui Sai On justifica a renovação da nomeação com a “experiência e a capacidade profissional” de Lei Wai Nong. Renovada foi também a comissão de serviço de Fátima da Rosa, como administradora permanente do Conselho de Administração do Fundo de Pensões. As deliberações de ambos os despachos entram em vigor a 1 de Janeiro de 2018.

