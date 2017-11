Ivo M. Ferreira e Jerónimo Rocha seleccionados para plataforma de financiamento de projectos do IFFAM

Dois projectos portugueses em fase de angariação de financiamento foram seleccionados para o “IFFAM Project Market”, um laboratório que integra a segunda edição do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau. O mecanismo estabelece contactos entre realizadores, produtores e eventuais investidores. Vincent Hoi e Oliver Fa, realizadores locais, também viram os seus projectos contemplados.

Fotografia: Eduardo Martins;

“Projecto Global”, dirigido por Ivo M. Ferreira e com produção de Luís Urbano, é uma das propostas cinematográficas seleccionadas para a edição de 2017 do IFFAM Project Market (IPM), uma plataforma inserida no Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau (IFFAM) que tem como objectivo dar espaço a realizadores de cinema para mostrarem os seus projectos a especialistas da indústria e a eventuais investidores. Foram escolhidos um total de 14 propostas, que assim se habilitam a garantir o financiamento atribuído pela Ivanhoe Pictures, Huace Pictures e Hairun Media.

O Project Market, que acolhe projectos, representados por realizadores e produtores numa fase primária de angariação de financiamento para a produção das películas, conta nesta 2ª edição do IFFAM com a curadoria do canadiano Todd Brown, produtor e especialista em géneros de cinema.

No Project Market – denominado na primeira edição do IFFAM “Crouching Tigers Project Lab” – Portugal está também representado por “Daedalus”, com realização de Jerónimo Rocha e produção de Michael Solomon.

“Days Of Being Trapped”, dirigido por Vincent Hoi e produzido por Jackie Virginia Tse, e “Dreaming Girl”, com Oliver Fa na realização e Adam Tam Chi Wai na produção, foram os dois projectos locais escolhidos. A lusofonia está também presente na iniciativa com “The Song Of The Day”, um filme brasileiro de M. M. Izidoro com Guilherme Pinheiro no papel de produtor.

A edição deste ano integra ainda o suspense de “Dead In The Lake”, do director sul-coreano Im Sang-soo e a dupla belga Hèlène Cattet e Bruno Forzani com o drama “Darling”. Também seleccionados foram Martin Koolhoven com “The Emerald Butterfly”, Ivan Sen com “Loveland” e Richie Mehta com “The Price Of Tea”.

Dos 14 projectos, 11 são filmes de género: oito seleccionados pelos responsáveis pela coordenação do IFFAM Project Market e três em representação das cinematografias argentina (“Blood Window”), canadiana (“Frontieres”) e espanhola (“Stiges Film Festival”). Os restantes três projectos são títulos de autor.

“Estamos muito felizes com o nível de sucesso do IFFAM Project Market inaugural que levou a que dois dos projectos seleccionados fechassem negócio”, disse Todd Brown, citado pelo website Screendaily.

“Com uma marca estabelecida, talento de alto nível e estrelas em ascensão de todo o globo, acreditamos que reunimos uma colecção de projectos aqui que garantidamente vão entusiasmar audiências, críticos e pessoas da indústria. Estamos orgulhosos por fazer parte do processo de dar vida a estes projectos”, acrescentou o curador.

No ano passado, o filme “San Ma Lo 270, Macau”, de João Rui Guerra da Mata e João Pedro Rodrigues, foi distinguido com um dos quatro prémios, bem como o projecto sino-americano “River Town”, do realizador chinês Lu Chuan, “Pintakasi”, do filipino Erik Matti, e “Inspector Lou”, do realizador belga, originário do Congo, Djo Munga.