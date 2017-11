Grande Prémio de Karting traz mais de uma centena de pilotos a Coloane

Macau vai receber, nos dias 9 e 10 de Dezembro, o Grande Prémio Internacional de Karting, evento que vai trazer à RAEM mais de 120 pilotos, que irão competir em várias categorias. O piloto português de Macau, João Afonso, vai voltar a representar as cores do território, desta feita na KZ Macau Cup.

Pedro André Santos

Ultrapassada que está mais uma edição do Grande Prémio de Macau, os amantes dos desportos motorizados não vão ter que esperar muito mais para voltar a sentir as emoções das corridas, desta vez na vertente de karts. Nos dias 9 e 10 de Dezembro o Kartódromo de Coloane acolhe mais uma edição do Grande Prémio Internacional de Karting, evento que traz à RAEM pilotos de mais de 14 países e regiões diferentes.

A edição deste ano vai manter a aposta no modelo dos anos anteriores, segundo referiu ao PONTO FINAL Herculano Ribeiro. O vice-presidente da direcção da Associação Geral de Automóvel de Macau-China adiantou ainda que o evento terá mais de cento e vinte pilotos em prova, divididos em várias categorias.

A Mini Rok 60cc dirige-se a jovens com idades compreendidas entre os 9 e os 12 anos, a Formula 125 Junior X30 complementará as estratégias do automobilismo de formação, ao ser disputada por jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 14, havendo também uma vertente Formula 125 Senior X30, para maiores de 14 anos. Ainda na Formula 125 estarão presentes pilotos veteranos, com mais de 40 anos de idade, sendo que deverão competir no Kartódromo Internacional do território juntamente com os pilotos da Formula 125 Senior X30.

Por fim, realizar-se ainda a KZ Macau Cup, para karts com 125cc de potência, onde estará presente João Afonso, piloto português de Macau. Ainda em representação do território estarão Cheong Chi Hou, Leong Kin On e Lam Kam San, sendo que a prova destaca-se pela sua multiculturalidade: os trinta pilotos que disputam a competição são oriundos de 12 países diferentes.

A nível local será também possível acompanhar o jovem Ku Chun Hei, que irá competir na Mini Rok 60cc com apenas 10 anos de idade: “Espero que os rapazes de Macau tenham um bom desempenho e que consigam chegar ao pódio. Na verdade, temos condutores que são muito competitivos, como o João Afonso. Têm vindo a competir também fora do território, e isso tem contribuído para alcançarem um nível de qualidade mais de acordo com os padrões internacionais”, acrescentou Herculano Ribeiro.

O vice-presidente da direcção da Associação Geral de Automóvel de Macau-China destacou ainda a qualidade do kartódromo do território, com uma pista de 1,2 quilómetros, perspectivando mais uma grande competição local: “As provas de karting servem como uma rampa de lançamento para outras corridas, são uma plataforma muito boa. O circuito de Macau é fantástico, já visitei muitos circuitos um pouco por todo o mundo e este é um dos melhores, estamos muito orgulhosos disso”, considerou o responsável, à margem da conferência de imprensa de lançamento da prova, que decorreu ontem nas instalações do Instituto do Desporto.