Governo regula transportes para responder “às exigências futuras do trânsito interurbano”

O Conselho Executivo deu luz verde à alteração do regulamento dos transportes rodoviários interurbanos de passageiros. O diploma é apontado como um “regulamento fundamental” pelo director da DSAT tendo em vista a circulação na Travessia do Delta, a Ponte que vai ligar Macau a Hong Kong e a Zhuhai.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

A proposta de lei intitulada “Alteração ao Regulamento dos Transportes Rodoviários Interurbanos de Passageiros” encontra-se já concluída, tendo o Conselho Executivo, através do respectivo porta-voz Leong Heng Teng, lembrado que já passaram mais de treze anos desde a entrada em vigor do regulamento anterior.

Nesse sentido, e tendo em conta o “desenvolvimento contínuo da sociedade e dos transportes rodoviários interurbanos de passageiros de Macau”, bem como “as futuras exigências sobre o trânsito interurbano com a abertura da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau à circulação dos automóveis”, foi dada luz verde à nova proposta de lei.

De acordo com Lam Hin San, responsável pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Trânsito, trata-se de um “diploma fundamental” que servirá para “fazer face às exigências futuras” do trânsito interurbano: “Com a entrada em funcionamento da ponte [Hong Kong-Zhuhai-Macau], temos ainda que fixar algumas limitações, restringindo a circulação desses veículos. Portanto, os serviços estão sujeitos ao regime de alteração prévia pelas autoridades competentes do outro lado, e não podemos permitir uma circulação ilimitada. Tendo este regime aprovado iremos continuar com as negociações com as outras autoridades, quando tivemos mais alterações iremos divulgar”, referiu o director dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT).

Lam Hin San lembrou ainda que existem actualmente quatro empresas com licença para efectuar transporte de passageiros em veículos pesados, não havendo ainda licenças emitidas para o mesmo serviço em veículos ligeiros visto que se trata de uma nova medida. “Quanto aos veículos ligeiros não temos emitida qualquer licença, nem temos esta previsão legal”, acrescentou o director da DSAT.

De acordo com a proposta de lei, os serviços de transportes rodoviários interurbanos de passageiros entre Macau e outras regiões adjacentes deverão ter autorização prévia das respectivas autoridades competentes, cabendo à DSAT atribuir a licença para a actividade de transportes.

O organismo que regula o trânsito rodoviário no território vai ainda enviar o processo de licenciamento ao Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos Serviços de Alfândega, ao Corpo de Bombeiros e à Direcção dos Serviços de Turismo, para que cada um destes organismos emita o seu respectivo parecer.