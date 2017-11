Governo avança com subsídio para “cuidadores” em 2018

Para o próximo ano, o Governo prevê avançar com a criação de um subsídio para quem tem ao seu cuidado idosos, doentes incapacitados ou crianças com necessidades educativas especiais. A notícia foi avançada pela presidente do Instituto de Acção Social (IAS), Vong Yim Mui, depois de ter participado no programa “Fórum Macau” da emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Segundo avançou a dirigente, a medida tem por objectivo apoiar as famílias que tratem em casa pessoas em condições mais vulneráveis, como idosos ou crianças com necessidades educativas especiais.

Mais explicou a dirigente que o subsídio é um dos que já estão contemplados nos planos do Governo a dez anos para as áreas da reabilitação e dos serviços de apoio a idosos. De acordo com Vong Yim Mui, o Governo pretende avançar no próximo ano com um único apoio geral para “cuidadores”, mediante determinados critérios.

“Esperamos que estas medidas possam ajudar realmente as famílias ou os cuidadores das pessoas necessitadas. Esperamos poder acelerar o processo”, disse a responsável sem adiantar, contudo, qual será o montante da prestação de apoio. Este está ainda a ser estudado tendo em conta a experiência de outros territórios e a realidade local.

A presidente do Instituto de Acção Social recordou ainda que, no início do próximo ano, o organismo que dirige deverá lançar uma nova medida de apoio à aquisição de equipamentos que possam ajudar os indivíduos portadores de deficiência. No próximo dia 15 de Dezembro vai também ser implementado um serviço de transporte destinado a residentes que se desloquem em cadeiras de rodas.

Também presente no programa esteve o vice-presidente do Instituto de Acção Social, Au Chi Keung, que, no final deste ano, vai passar à aposentação e dedicar-se ao voluntariado. Em declarações aos jornalistas, o dirigente admitiu que o desenvolvimento da área da assistência social em Macau tem sido mais “lento” do que noutros territórios, como Taiwan. Contudo, Au sublinhou a dedicação destes profissionais na RAEM.