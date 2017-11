Faculdade de Direito da UMAC acolhe conferência sobre reformas legais de Macau

O Centro de Estudos de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Macau (UMAC), recebe, a 4 e 5 de Dezembro, a 10ª Conferência Internacional sobre as Reformas Legais de Macau no Contexto Global – Lei do Jogo. A iniciativa conta com a participação de especialistas do território, mas também de académicos e juristas do Vietname, da Coreia do Sul, de Portugal, de França e dos Estados Unidos da América. Entre os tópicos que deverão ser abordados durante a iniciativa constam os relativos ao contratos de jogo e jogos de azar, aos jogos de azar em particular, às apostas e lotarias , à expansão do jogo no continente asiático e ainda ao jogo ilícito. O evento, que se realiza na Sala de Conferências E4-G062, terá interpretação simultânea em cantonês, mandarim, português e inglês. O primeiro dia da conferência decorre entre as 9 e as 18h30, e o segundo dia entre as 9h30 e as 19 horas.

