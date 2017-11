A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transporte (DSSOPT) já disponibilizou à população uma versão preliminar da Norma Orientadora das Características Técnicas das Janelas de Vidro em Edificações.

De acordo com o organismo, o documento “visa aprimorar o conhecimento do sector da construção civil sobre as especificações técnicas exigidas, a nível de concepção, para as janelas de vidro em edificações”, podendo o mesmo ser consultado na página electrónica da DSSOPT.