Dez candidatos para um trono

Amor, ódio, vingança, esperança, desespero, superação e redenção. Nos dez filmes que integram a competição no âmbito da edição de 2017 do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau há toda uma constelação de emoções. As obras, que constituem ou a primeira ou a segunda curta-metragem dos respectivos realizadores, podem ser vistas no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Macau entre 9 e 13 de Dezembro:

Three Peaks (Itália/Alemanha, 2017)

Realizador: Jan Zabeil

Ainda que Aaron já namore com Lea há algum tempo, a reação que mantém com Tristan, o filho de oito anos da namorada, permanece fria e cautelosa. As férias que passam na parte italiana da cordilheira das Dolomitas são vistas pelo casal como um ponto de partida para uma nova vida em comum. Aaron esforça-se para conquistar a confiança do rapaz, que permanece céptico e leal à relação que mantém com o seu próprio pai. Aaron planeia uma caminhada pelas montanhas com o objectivo de forjar uma relação mais forte com Tristan, mas a relação, por si só difícil, é colocada ainda mais à prova quando um lençol de nevoeiro se abate sobre as Dolomitas e Aaron e Tristan perdem contacto um com o outro.

Borg McEnroe (Suécia, 2017)

Realizador: Janus Metz

Wimbledon, 1980. Inglaterra vive o Verão mais chuvoso em décadas. O mundo aguarda expectante que o número um mundial da tabela da Associação de Tenistas Profissionais, o sueco Björn Borg, conquiste o seu quinto título no mítico torneio inglês. Poucos conhecem o drama que se desenrola nos bastidores da competição: com apenas 24 anos, Bjorg está próximo do fim – abatido, desgastado e consumido com ansiedade. Para piorar o cenário, o adversário do sueco no embate decisivo da competição, John McEnroe, de 20 anos, está apostado em substituir o seu antigo ídolo no trono de Wimbledon. Os dois rivais vêm-se forçados a perceber que a única pessoa capaz de perceber aquilo pelo qual eles estão a passar é o seu principal inimigo.

The Hungry (Reino Unido, Índia)

Realizador: Bornila Chatterjee

Esta abordagem moderna à mais sanguinária das peças de William Shakespeare – Titus Andronicus – ganha substância entre as elites endinheiradas do Norte da Índia, numa narrativa em que a lealdade familiar e a vingança se passeiam de mãos dadas. A personagem central de “The Hungry” é Tulsi Joshi, uma viúva cujo filho se prepara para casar com uma das jovens mulheres da família Ahuja, unindo assim duas famílias poderosas e endinheiradas. A poucos dias do casamento, o rapaz é encontrado morto na banheira, depois de aparentemente ter cometido suicídio. Dois anos mais tarde, é Tulsi quem se prepara para desposar o todo poderoso herdeiro da família Ahuja, mas as aparências iludem: Tulsi acredita que o seu filho foi assassinado e está determinada a vingar a sua morte.

Wrath of Silence (República Popular da China, 2017)

Realizador: Yukun Xin

Numa pequena cidade mineira situada nas montanhas do Norte da República Popular da China, um mineiro, Zhang Baomin, regressa à pequena quinta da família e é informado que o seu filho mais novo, Lei, se encontra desaparecido há dois dias, depois de ter saído com um rebanho em pastoreio. Zhang inicia uma busca desesperada pelo rapaz que suscita ansiedade, ressentimento e desconfiança entre os residentes da cidade, que teimam em ignorar o desaparecimento da criança. Zhang não se deixa desmotivar e mantém-se fiel ao propósito de encontrar o filho, mesmo quando esbarra com a corrupção e os perigos que permeiam a indústria mineira local.

Beast (Reino Unido, 2017)

Realizador: Michael Pearce

Moll Huntford é, aos 27 anos, uma jovem mulher apostada em endireitar a vida na ilha de Jersey, ao largo da costa de Inglaterra. Presa no seio de uma família controladora, que a manteve sob rédea curta desde que esteve envolvida num incidente violento quando era adolescente, Moll ainda vive em casa dos pais sob o olhar atento de uma mãe dominadora. Quando Moll se apaixona por um misterioso forasteiro, de nome Pascal, sente-se como se respirasse pela primeira vez. A descoberta do corpo de uma jovem na ilha, a quarta vítima de assassino em série com motivações sexuais, refreia, no entanto, o entusiasmo de Moll: Pascal é um dos principais suspeitos.

Foxtrot (Israel, Alemanha, França e Suiça, 2017)

Realizador: Samuel Maoz

Michael and Dana ficam devastados quando oficiais do Exército israelita lhes batem à porta para anunciar a morte do seu filho Jonathan, que se encontrava a cumprir serviço militar. Não bastasse a perda, Michael começa a apresentar sinais de uma frustração crescente impulsionada pelo exagerado luto de alguns familiares e pelas boas intenções exibidas por burocratas do Exército. Enquanto a sua mulher descansa, depois de ter sido sedada, Michael mergulha numa espiral de raiva apenas para desembocar numa insondável reviravolta. Poderá ser que o seu filho não tenha morrido? Será que o luto e a perde são um erro tão surreal como as próprias experiências de Jonathan na gestão de um posto de controlo numa remota estrada no norte de Israel?

My Pure Land (Reino Unido, 2017)

Realizador: Sarmad Masud

“My Pure Land” narra a história real de uma jovem chamada Nazo que, em conjunto com a mãe e uma irmã, se vêm forçada a defender a sua própria casa depois de um amargo feudo familiar leva ao encarceramento do seu pai. Na pequena e isolada propriedade rural em que vivem, algures no Paquistão, as três mulheres vêm-se rodeadas por homens armados contratados por Mehrban, um vingativo tio que se quer apropriar da terra em que vivem. Mas Nazo não se deixa vencer facilmente e quando dois dos seus homens são mortos num ataque, Mehrban convoca uma milícia local formada por duas centenas de bandidos armados. Ainda que não tenha mais do que uma mão cheia de balas, Nazo recusa-se a ceder.

Custody – Jusqu’à la Garde (França, 2017)

Realizador: Xavier Legrand

Myriam e Antoine Besson divorciaram-se e Myriam procura garantir a custódia do filho de ambos, Julien, para proteger a criança de um pai que ela diz que é violento e abusivo. Antoine consegue, no entanto, convencer com sucesso o juiz de que o divórcio se ficou a dever ao facto de ter sido desprezado e traído pela ex-mulher e o tribunal acaba por decidir atribuir a custódia conjunta ao casal. Afectado pela forma como o casamento acabou, Antoine convence-se a si próprio que tem razões ulteriores para controlar uma vez mais o dia-a-dia da sua ex-mulher e Julien é apanhado no meio de um conflito crescente entre os progenitores. O rapaz é pressionado até ao extremo com o propósito de impedir o pior dos desfechos.

The Cakemaker (Israel, Alemanha, 2017)

Realizador: Ofir Raul Graizer

Thomas, um jovem pasteleiro alemão que dirige uma popular pastelaria de Pequim, tem um caso amoroso com Oren, um homem de negócios israelita que visita com frequência a Alemanha. Quando Oren morre num desastre rodoviário em Israel, Thomas viaja para Jerusalém para procurar obter respostas relativamente à sua morte. Escondendo a relação que mantinha com Oren, Thomas reclama paulatinamente espaço na vida da viúva do seu malogrado amante. Anat é dona de um pequeno café na cidade e Thomas começa a trabalhar para ela. Há medida que os bolos e as confecções que produz vão enchendo de clientes e de vida o estabelecimento, o pasteleiro dá por si envolvido na vida de Anat de uma forma bem mais profunda do que alguma vez poderia ter imaginado.

Hunting Season (Argentina, EUA, Franca, Alemanha e Qatar, 2017)

Realizador: Natália Garagiola

Ernesto é uma respeitado guia de caça na Patagónia, onde vive com a sua nova família. Depois da morte da sua primeira mulher, Ernesto vê-se forçado a acolher Nahuel, o filho adolescente que não vê há mais de uma década. Confrontado com um passado que julgava que tinha colocado há muito para trás das costas, Ernesto luta para conter os episódios de violência do filho. Sem conseguir criar empatia com a sua nova família, Nahuel estiva o conflito com o pai até a um limite perigoso. O ressentimento mútuo dá lugar a um princípio de entendimento quando ambos decidem ir caçar juntos. Poderão perdoar-se um ao outro?