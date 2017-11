CPU aprova intervenção na Escola Xin Hua até a um limite de 50 metros de altura  

Entre as mais de duas dezenas de plantas de condições urbanísticas ontem analisadas pelos membros do Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU), esteve a ampliação em altura da Escola Xin Hua. Se as opiniões recolhidas apontavam para um aumento até aos 90 metros, entenderam os membros do organismo que a intervenção não deve ir além dos 50, para não afectar a área de sombra projectada. A propósito da instalação de um posto de transformação num terreno situado no Pac On, Li Canfeng, presidente do organismo, assumiu a necessidade de reservar terrenos nas novas zonas para a colocação de infra-estruturas de abastecimento de água e de energia.

Sílvia Gonçalves

Os membros do Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU) discutiram esta quarta-feira, em reunião plenária, a planta de condições urbanísticas da Escola Xin Hua, localizada na Rua Oito do Bairro de Iao Hon. As opiniões recolhidas sugeriam uma intervenção em altura no edifício de forma a atingir os 70 ou mesmo os 90 metros. Entendem os membros do Conselho que a área de sombra projectada não deve ser afectada e que a ampliação do edifício não deverá ir além dos 50 metros, tendo o limite sido confirmado pelo presidente do organismo, Li Canfeng. Debatida foi ainda a instalação de um posto de transformação num terreno situado na Avenida do Cais de Pac On. A estrutura deverá ocupar uma área da via pública numa zona que será remodelada para acolher uma via subterrânea da quarta ligação entre Macau e a Taipa. Li Canfeng assumiu ser necessário reservar espaço para a instalação de infra-estruturas públicas, nomeadamente para abastecimento de água e energia.

“[A escola Xin Hua] é um caso especial porque recebemos 90 opiniões, que vão muito no sentido da altura. Alguns sugerem um aumento do edifício para 90 metros”, começou por assinalar Li Canfeng, ontem, na reunião do Conselho do Planeamento Urbanístico. Wong Chio In, chefe de divisão da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DESJ), enquadrou a decisão de permitir a intervenção no edifício: “A escola foi fundada em 1997, era só ensino básico, ampliou para secundário. A área do terreno é pequena. Deixamos subir a altura para que a escola primária também possa utilizar o novo campus”. Li Canfeng justificou a opção de não exceder os 50 metros de altura: “Actualmente tem 22 metros, vai subir para 50 metros. Se subir para 90 pode afectar a área de sombra projectada”, defendeu. “Concordo com o presidente. Noventa metros pode não ser adequado para os alunos, pode haver impacto se houver algum acidente e tiver que se evacuar o lugar”, alegou um dos vogais. “Se houver um cálculo da área de sombra projectada, concordo com os 50 metros”, assinalou um outro membro do Conselho de Planeamento Urbanístico.

Li Canfeng considerou, por fim, que a área de sombra deve ser respeitada, e aprovou a planta de condições urbanísticas fixando o limite nos 50 metros: “A questão da área de sombra projectada está prevista no Regulamento Geral da Construção Urbana. Subir até 90 metros, 80 metros, não é viável, podemos subir aos 50 e cabe à escola contratar um arquitecto e elaborar a planta, ver se há condições para aumentar”, salientou o dirigente.

Também a instalação de um posto de transformação num terreno situado na Avenida do Cais de Pac On desencadeou o debate entre os membros. “Escolhemos este local como o mais adequado para instalar o posto de transformação. Vamos ocupar uma parte da via pública e toda a zona será remodelada e servir como 4ª via subterrânea entre Macau e Taipa”, explicou o representante das Obras Públicas.

“Vai ocupar uma via pública, mas a parte esquerda será reservada para a futura infra-estrutura. Há um plano e a questão é saber se teremos terrenos suficientes”, acrescentou Li Canfeng. O presidente do Conselho do Planeamento Urbanístico assumiu ser necessário encontrar espaços para instalar infra-estruturas, nomeadamente de abastecimento de água e energia: “Actualmente a Macao Water está à procura de zonas onde possa colocar postos para instalar infra-estruturas públicas. Nas novas zonas vamos reservar alguns espaços para colocar instalações de energia, água e outras finalidades públicas. No futuro vamos também encontrar um lugar para garantir o abastecimento de água, porque quando for colocado o 4º túnel de abastecimento de água da China para Macau, vamos enfrentar a mesma dificuldade de encontrar um lugar para a estação de tratamento de água”, considerou Li.