Correios negam competências para censurar conteúdos televisivos

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações assegura que entre as suas competências não está “a governança de conteúdos televisivos” e nega, por isso, eventuais responsabilidades na censura de um documentário transmitido por um canal que integra a oferta da TV Cabo local. Em causa, um caso que suscitou um pequeno terramoto político em Taiwan.

Marco Carvalho

A escolha e gestão dos conteúdos transmitidos pelos canais de televisão que chegam aos lares dos residentes do território “não é da competência” da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações. A garantia foi dada ao PONTO FINAL pelo organismo liderado por Derby Lau, que assegura que entre as suas responsabilidades e competências não está a aprovação de conteúdos televisivos, refutando por isso eventuais responsabilidades na censura de tópicos e imagens transmitidos por canais de televisão que integram o pacote actualmente oferecido pela TV Cabo.

Em meados do corrente mês, a difusão, por parte do canal National Geographic, de um documentário onde a bandeira da República da China aparece pixelizada, suscitou um pequeno terramoto político em Taiwan, onde a versão editada do documentário – que tinha sido encomendado pelo Departamento de Informação e Turismo da autarquia de Taipé – também foi transmitida, aparentemente por engano.

Na resposta à polémica em que se viu envolvido, o National Geographic Channel, que preparou a versão censurada para ser exibida em Macau e Hong Kong, assegura que se limitou a cumprir com as directivas legais impostas pela República Popular da China relativamente aos conteúdos que podem ou não ser transmitidos em ambas as Regiões Administrativas Especiais.

O PONTO FINAL procurou saber junto da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações e da TV Cabo Macau se existem algumas indicações ou exigências legais transmitidas pelo Governo Central, relativamente aos conteúdos transmitidos pelos canais de televisão que chegam aos lares do território e a resposta da direcção de serviços liderada por Derby Lau, apesar de esclarecedora, abre as portas a outras interrogações.

Numa resposta enviado ao PONTO FINAL por correio electrónico, os Correios explicam “que cumprem funções de regulação no que toca ao desenvolvimento do mercado de telecomunicações ao abrigo das actuais leis e regulamentos que regem o sector”, mas nega competências para interferir na escolha dos conteúdos emitidos ou transmitidos pelos operadores de telecomunicações do território: “No que toca à supervisão do Serviço de Televisão Terrestre por Subscrição, o serviço opera ao abrigo do Contrato de Concessão do Serviço de Televisão Terrestre por Subscrição”, explicam os Serviços de Correios e Telecomunicações. “De acordo com o referido contrato, os Correios são responsáveis por superintenderem o cumprimento das provisões definidas no Contrato de Concessão, bem como por acompanhar as actividades da concessionária, num aspecto que exclui a aprovação de conteúdos de televisão”, complementa o organismo presidido por Derby Lau.

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações remata a resposta que com uma garantia, a de que “a governança dos conteúdos de televisão não é da competência” do organismo. O PONTO FINAL não obteve qualquer reacção por parte da direcção da TV Cabo Macau.