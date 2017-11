Confrontos entre exército e guerrilha maoísta fizeram 14 mortos

O exército das Filipinas anunciou esta quarta-feira que 14 rebeldes comunistas foram mortos em confrontos na terça-feira, dias depois de o Presidente Rodrigo Duterte ter declarado o fim do processo de paz e advertido para uma violenta repressão.

De acordo com o capitão Melchor Durante, um porta-voz do exército filipino, dois rebeldes que ficaram feridos nos confrontos ocorridos em Nasugbu, a cerca de 70 quilómetros a sul de Manila, na noite de terça-feira, foram transportados para o hospital.

Estes confrontos, que fizeram cinco feridos ligeiros entre os soldados, resultaram no maior número de rebeldes mortos dos últimos meses.

A rebelião comunista nas Filipinas, que dura há 48 anos, é uma das mais longas da Ásia.

As negociações de paz entre os rebeldes e o governo de Manila tinham sido suspensas na sequência de confrontos esporádicos, mas acabaram por ser oficialmente canceladas pelo Presidente filipino, Rodrigo Duterte, na passada semana.

Duterte anunciou então estar a tentar classificar como “organização terrorista” o Novo Exército do Povo (NEP), braço armado do Partido Comunista das Filipinas, que perpetrou, este mês, dois atentados. Pelo menos três pessoas morreram e várias ficaram feridas.

Fundado em 1969, o Novo Exército do Povo, guerrilha de inspiração maoista, é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Em 2011, Manila retirou essa classificação ao grupo precisamente para facilitar as negociações de paz.

O conflito entre o Estado filipino e o Novo Exército do Povo – que conta com aproximadamente seis mil combatentes regulares, segundo estimativas, e opera principalmente em zonas rurais – prolonga-se há mais de quatro décadas e meia, tendo causado pelo menos 30 mil mortos.

O Governo e representantes do ilegalizado Partido Comunista das Filipinas iniciaram negociações em Abril para traçar as bases de uma paz definitiva. No entanto, o diálogo foi suspenso e ambas as partes protagonizaram confrontos armados.

Sob a presidência de Duterte, iniciada em 30 de Junho de 2016, foi assinado um cessar-fogo em Agosto do ano passado. No início de Fevereiro, os comunistas romperam unilateralmente a trégua.

Em 3 de Novembro, o Partido Comunista das Filipinas rejeitou uma nova oferta de conversações de paz por parte do Governo, assim como a proposta de reintegrar parte dos rebeldes na sociedade, fornecendo-lhes casa e trabalho em troca da rendição.