Cálculo de rendimentos para concurso a habitação social tem novos contornos

O Instituto de Habitação (IH) vai permitir que o cálculo para a declaração de rendimentos para o concurso de candidatura a habitação social seja baseado no total das receitas e dos rendimentos, de 1 de Novembro de 2016 a 31 de Outubro último, dividindo depois o total por doze. A actualização, anunciada nas Linhas de Acção Governativa, foi publicada ontem em Boletim Oficial.

“Tendo em consideração que o incumprimento, por algumas pessoas, das disposições relativas ao limite máximo do total do rendimento mensal do concurso, se deve às remunerações adicionais em Outubro, resultantes dos trabalhos executados nos feriados obrigatórios ou a outros subsídios provisórios, para aliviar as dificuldades habitacionais daquelas pessoas, (…) procedeu-se à alteração do prazo relativo à declaração de rendimentos para o concurso”, refere um comunicado do Instituto de Habitação.

Os candidatos devem apresentar os respectivos documentos comprovativos ou, aqueles que já procederam à declaração, podem declarar novamente o rendimento durante o prazo do período de candidatura, ou seja, até ao dia 7 de Fevereiro do próximo ano.