A Casa do Sport Lisboa e Benfica de Macau juntou esta quarta-feira um novo troféu ao título de campeão de futebol do território, ao derrotar o Ka I por três tentos sem resposta no encontro decisivo do Torneio de Futebol de Sete da Associação de Futebol de Macau que substitui o tradicional Campeonato da “Bolinha” na sequência dos estragos acusados pela passagem do tufão Hato pelo território. O Cheng Fung encerrou as contas do pódio ao derrotar o Kei Lun na partida de atribuição do terceiro lugar.

