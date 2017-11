Austrália “profundamente” preocupada com lançamento de míssil

A Austrália está “profundamente” preocupada com o lançamento por parte da Coreia do Norte, na madrugada de ontem, de um míssil balístico, afirmou esta quarta-feira a ministra dos Negócios Estrangeiros, Julie Bishop.

“Condenamos as acções da Coreia do Norte e pedimos ao regime [de Pyongyang] que cesse a sua conduta ilegal e provocadora e que regresse à mesa de negociações”, realçou a chefe da diplomacia australiana, numa reunião, em Camberra, com membros da Associação de Imprensa Estrangeira, citada pela agência de notícias espanhola Efe.

A ministra dos Negócios Estrangeiros australiana detalhou ainda que o Governo de Camberra aplicou sanções unilaterais adicionais contra 11 pessoas e nove entidades do país asiático.