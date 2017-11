Au Chi Keung reforma-se no final do ano

Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, deixou ontem rasgados elogios ao vice-director do Instituto de Acção Social. Au Chi Keung anunciou que se vai aposentar no final do ano, ao fim de 32 anos ao serviço da Administração Pública do território. Alexis Tam louvou o elevado sentido de responsabilidade do vice-director director do IAS e não hesitou em considerar que Au teve um papel preponderante na definição da Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica. O ainda vice-director do Instituto de Acção Social agradeceu os elogios e em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau indicou que vai continuar ligado à área da acção social, ao colaborar com a rede de assistência social da Diocese de Macau.

