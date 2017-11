“União dos familiares é competência do interior da China”  

Wong Sio Chak remeteu ontem para as autoridades da República Popular da China as questões relacionados com a união familiar, nomeadamente em caso de matrimónio entre um residente de Macau e um cidadão da República Popular da China.

“Nós só damos o nosso parecer porque em alguns casos está o tribunal envolvido e nós não podemos pedir ao tribunal para acelerar. Nós só podemos dar a nossa opinião que é uma referência para as autoridades do Continente. Quem decide não somos não”, reiterou o secretário para a Segurança.

A questão foi levada ao hemiciclo pelo deputado Si Ka Lon que alertou para a demora no processo de autorização de residência em Macau do cônjuge que residir na China. Em alguns casos, disse o parlamentar, chegam a estar “seis ou 10 anos à espera dessa autorização”.

O também presidente da Aliança para o Progresso de Macau sugeriu a criação de um organismo interdepartamental para agilizar a comunicação entre os serviços de ambas as regiões. Si Ka Lon alertou ainda para a existência de alguns casos em que, devido à morte do cônjuge, “pode ser cancelado o direito de permanência mesmo que tenha filhos naquela região”.