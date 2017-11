UMAC desenvolve método rápido de detecção de parasitas  

Uma equipa de investigadores da Universidade de Macau (UMAC) desenvolveu um método que a instituição diz ser “rápido, preciso e conveniente de detecção de patógenos de ponto de atendimento com a ajuda do sistema microfluídico digital”. O método recorrer a técnicas de “amplificação de DNA isotérmico em conjunto com a Sonda de Beacon Molecular de DNA específica aplicada a um chip microfluídico digital para detectar infecções por parasitas potencialmente letais”. Além de obter resultados rápidos em apenas quarenta minutos, escreve a Universidade de Macau em comunicado, este método também pode diminuir o volume de reacção para um décimo do volume requerido com métodos convencionais: “A discriminação da amplificação não específica e os menores riscos de contaminação por aerossóis também significam que esse sistema possui potencial para aplicações clínicas”, pode ler-se na mesma nota. O estudo foi publicado na Scientific Reports, uma revista do Nature Publishing Group.

