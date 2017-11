Uma semana do melhor cinema do mundo  

Mais de quatro dezenas de filmes, profissionais da indústria cinematográfica oriundos de duas dezenas de países e regiões e a presença de jornalistas e meios de comunicação social de mais de três dezenas de nações. A segunda edição do Festival Internacional de Cinema de Macau chega às salas do território a 8 de Dezembro para uma semana que promete deixar deliciados os cinéfilos da RAEM. Mas o certame, garante Mike Goodrigde, é muito mais do que fitas.

“Uma cornucópia do melhor cinema mundial”. Foi assim que o novo director artístico do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau, introduziu, no início do mês, a segunda edição do certame, que se realiza no território entre 8 e 14 de Dezembro.

O britânico Mike Goodridge tirou o véu ao programa do evento e anunciou que o júri que vai atribuir os principais galardões em competição será liderado por Laurent Cantet, realizador francês que venceu a Palma de Ouro do Festival de Cannes em 2008 com o filme “Entre les murs” (A Turma).

“Estou muito satisfeito por poder anunciar o programa da segunda edição do festival. Tenho muito orgulho no alinhamento, que oferece ao público de Macau uma cornucópia do melhor cinema mundial. Desde o filme de abertura, que tem em “Paddington 2” uma oferta agradável para toda a família, passando por um entusiasmante conjunto de primeiros e segundas obras que integram a competição propriamente dita e pelas nossas galas ou pela secção que apresenta o melhor dos festivais, acredito verdadeiramente que estamos a dar a conhecer os melhores filmes do ano aos residentes de Macau. Estou a contar os dias para que os realizadores cheguem ao território e dêem a conhecer os seus filmes”, disse Goodridge, aquando da apresentação oficial da segunda edição do Festival.

Para além de Cantet, o júri internacional do certame integra quatro outros nomes bem conhecidos do panorama internacional da sétima arte. Ao lado do realizador de “Entre les Murs” estarão a actriz Joan Chen, a realizadora austríaca Jessica Hausner, o escritor britânico Lawrence Osborne e o realizador de Singapura Royston Tan.

Os cinco serão responsáveis por escolher os vencedores das categorias de Melhor Filme e de Prémio do Júri e seleccionar quem será distinguido com os galardões para Melhor Realizador, Melhor Actor, Melhor Actriz, Actor ou Actriz Revelação, Melhor Argumento e Melhor Contributo de Natureza Técnica. O grupo encabeçado por Cantet vai ainda atribuir uma série de outros prémios aos dez filmes que integram a secção competitiva do certame.

A edição de 2017 do Festival Internacional de Cinema de Macau abre com a estreia regional de “Paddington2”, filme “para toda a família”. A película, realizada por Paul King, abre caminho a uma verdadeira enchente de filmes. Durante uma semana, os cinéfilos do território podem escolher entre mais de quatro dezenas de películas, que serão projectadas no âmbito de categorias tão distintas como a “Best of Fest Panorama”, a secção de gala “Flying Daggers” ou ainda a categoria “Crossfire”.

Entre os dez filmes em competição estão títulos como “Beast”, “The Cakemaker”, “Custody”, “Foxtrot”, “The Hungary”, “Borg McEnroe”, “Hunting Season”, “My Pure Land”, “Three Peaks” e “Wrath of Silence”. As películas têm, todas elas, uma característica em comum: constituem primeiras ou segundas obras dos realizadores seleccionados para a competição.

No panorama extra-competição, o destaque vai para a exibição do filme “Journey’s End”, de Saul Dibb. A película, que constitui uma adaptação da obra homónima escrita por R.C. Sherriff, tem sido bem acolhida pela crítica, que a considera um dos melhores filmes de guerra produzidos pela cinematografia britânica ao longo da última década.

O certame dirigido por Mike Goodridge coloca uma ênfase especial no cinema independente, mas no programa da 2.a edição do Festival Internacional de Cinema de Macau há também espaço para o cinema de Hollywood, com a projecção de dois filmes concebidos por estúdios norte-americanos. Exibidos na 74a edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, “The Shape of Water” e “Suburbicon” vão ser projectados no âmbito de uma secção – a “Hollywood Special Presentation” – que coloca o foco no cinema de autor com assinatura dos grandes estúdios norte-americanos.

A oferta cinematográfica local também não foi esquecida, com “Love is Colder than Death” – película de Ho Fei com o mesmo nome da obra prima de Rainer Werner Fassbinder – a ser exibido no âmbito da secção denominada como “Macau Special Presentation”.

Este ano ainda, e pela primeira vez, o Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau vai dar espaço aos trabalhos cinematográficos que venceram a competição “Local View Power”, promovido pelo Centro Cultural de Macau. A iniciativa esteve na origem da produção de mais nove dezenas de projectos locais ao longo da última década.

Do cartaz do certame – e em linha com a recente inclusão de Macau na Rede das Cidades Criativas da UNESCO, na área da gastronomia – fazem ainda parte duas películas com temáticas relacionadas com o universo da cozinha: “The Last Recipe” e “The Cakemaker”.

A Comissão Organizadora do Festival Internacional de Macau anunciou também que Donnie Yen, actor que se notabilizou em filmes de acção e películas de artes marciais, será este anos o Embaixador para os Novos Talentos, sucedendo ao actor norte-americano Jeremy Renner e à actriz de Hong Kong Miriam Yeung.

Este ano, o mecanismo de plataforma para a indústria cinematográfica designado pela organização como “Industry Hub” (e que coloca frente-a-frente realizados, produtores e eventuais investidores) vai decorrer no Centro Cultural de Macau. O festival deverá obter uma maior projecção internacional, com os responsáveis pela organização do certame a anunciarem a intenção de convidar 250 profissionais da indústria oriundos de mais de duas dezenas de países e regiões, para alem de 165 empresas e títulos de comunicação social oriundos de 36 países e territórios.