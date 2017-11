Um em cada dez medicamentos nos países em desenvolvimento são falsos, sustenta OMS

Cerca de um em cada dez medicamentos nos países em desenvolvimento são contrafeitos ou não cumprem os requisitos mínimos, afirmou ontem o Sistema Mundial de Vigilância e Monitorização de produtos médicos de qualidade inferior e falsificados (GSMS), da Organização Mundial de Saúde.

De acordo com o sistema criado pela OMS, estes medicamentos são usados para tratar doenças como a malária e a pneumonia, e, provavelmente, responsáveis pela morte de dezenas de milhares de crianças.

Esta é a primeira tentativa por parte da agência de saúde da Organização das Nações Unidas de abordar o problema, com cerca de uma centena de estudos realizados por especialistas, envolvendo cerca de 48.000 produtos médicos, sendo que 65 por cento dos considerados falsificados eram usados para tratar a malária.

“Imagine uma mãe que não come, ou dispensa outras necessidades básicas, para pagar o tratamento do seu filho, sem saber que esses medicamentos não cumprem os requisitos mínimos ou são falsificados, e que esse mesmo tratamento causa a morte do seu filho. Isto é inaceitável”, apontou o director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Segundo o responsável pela agência, este problema afecta os países mais pobres, nos quais entre 72.000 e 169.000 crianças podem estar a morrer de pneumonia todos os anos, depois de receberem fármacos falsos.