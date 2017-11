São Petersburgo quer acolher encontro de abertura do Euro2020

A Federação Russa de futebol solicitou à UEFA que São Petersburgo seja a cidade anfitriã do jogo de abertura do Europeu de 2020, prova que vai ser disputada num total de 13 países.

O Comité Executivo da UEFA vai escolher o anfitrião a 7 de Dezembro, dois dias do Comité Olímpico Internacional (COI) decidir sobre se a Rússia está ou não autorizada a participar nos Jogos de Pyeongchang, em 2018, devido aos casos de doping detectados em 2014, aquando dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi.

O Estádio Kretovsky, em São Petersburgo, foi o escolhido para os jogos de abertura e da final da Taça das Confederações de 2017 e, no Mundial de 2018, vai receber sete jogos, incluindo uma meia-final e o encontro de atribuição do terceiro lugar.

O recinto de 68.000 lugares compete com o Johan Cruyff Arena, de Amesterdão, o Eurostadium, de Bruxelas, o Hampden Park, de Glasgow, e o Estádio Olímpico de Roma.

A cidade de Bruxelas ainda pode sair, na próxima semana, da corrida, caso a UEFA retire a cidade de sede do Euro2020, devido a atrasos na construção do recinto desportivo. Cardiff e Estocolmo são as possíveis substitutas.

A UEFA vai também decidir na próxima semana as cidades que vão acolher cada um dos grupos de quatro selecções que vão disputar a competição.

O Estádio Olímpico de Baku, o Estádio San Mames, em Bilbau, a Arena Nacional, em Bucareste, o Estádio Ferenc Puskas, em Budapeste, o Parken Stadium, em Copenhaga, a Aviva Arena, em Dublin, e o Allianz Arena, em Munique, também são palcos da edição de 2020 do campeonato da Europa.

O 13.º anfitrião é o Estádio de Wembley, em Londres, que vai receber uma meia-final e a final.